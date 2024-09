Inalpi protagonista degli eventi collaterali del G7 dell'Agricoltura

Si apriranno giovedì 26 settembre i lavori del G7 dell’Agricoltura in programma fino al 28 settembre presso il Castello Maniace di Siracusa. A corollario dell’importante incontro un denso programma di eventi collaterali che hanno avuto inizio sabato 21 settembre e che si protrarranno fino a domenica 29.

E in questo contesto, così rilevante sia per l’importanza dell’incontro che per la spettacolare cornice che ne fa da palcoscenico, Latterie Inalpi è protagonista con un’area espositiva in qualità di partner degli eventi collaterali.

L’organizzazione di Moretta accoglierà, fino al termine della manifestazione, nell’area appositamente allestita, tutti coloro i quali vorranno degustare piatti appositamente creati, cucinati all’interno dello stand uniti da un comune filo rosso: alla base delle ricette le referenze della gamma Latterie Inalpi, che saranno anche acquistabili presso lo stesso spazio.

Referenze frutto di una filiera corta e controllata, espressione di sostenibilità, trasparenza ed equità; un sistema che ha come obiettivo primario la qualità della materia prima latte, ma anche la crescita dell’intera filiera attraverso un percorso di sviluppo e progettualità che consente la costruzione di un futuro sempre più solido per l’intero territorio.

Il burro di filiera – filo conduttore della storia di Inalpi – e i formaggi DOP Latterie Inalpi prodotti nello stabilimento di Peveragno (Cuneo), saranno inoltre ingredienti utilizzati per la realizzazione della cena di gala che si terrà a Siracusa durante lo svolgersi dell’evento.

Inalpi sarà quindi presente ad un importante evento, un momento è dunque importante e la soddisfazione è tanta perché ancora una volta i sapori e saperi piemontesi sono ambasciatori di un Made in Italy unico e apprezzato.