La Palazzina di Caccia di Stupinigi diventa la 'casa' delle future coppie

Il 28 e 29 settembre torna l'appuntamento con la kermesse di SPOSI IN all’interno della Palazzina di Caccia di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino.

Per i futuri sposi tante sono le novità 2025/26 che gli autorevoli professionisti del matrimonio presenteranno per poter realizzare nozze indimenticabili. Negli spazi espositivi allestiti all’interno delle Citroniere sabaude reali, aperte al pubblico per l’occasione, non mancheranno brillanti idee per un matrimonio originale: fotografia e video, abiti sposa e sposo, allestimenti floreali, musica, auto di lusso e d’epoca, partecipazioni e bomboniere, gioielli, location, catering, ristoranti, wedding planner, agenzie viaggi, beauty e servizi personalizzati.

Il wedding trend è organizzare un matrimonio non convenzionale, super originale! Da dove si parte? Dagli abiti nuziali tradizionali ma con nuove nuances di colore o stili ecclettici, alle location storiche o bucoliche, ai menù tematici anche esotici, agli allestimenti bizzarri scenografiche luminarie, scritte neon, alle iniziative chic come il flower bar, apprezzata perchè vengono distribuiti agli ospiti i fiori utilizzati per gli allestimenti, o la magnifica Champagne Wall! Tantissime quindi le idee e suggerimenti che attendono i futuri sposi in fiera dove potranno immergersi in un’atmosfera romantica.

Se volete essere costantemente aggiornati non esitate a scaricare la copia omaggio della rinomata rivista Sposi Magazine nella versione digitale su https://www.sposimagazine.it/omaggio-spose-2024/ Venendo in fiera potrete anche partecipare all’iniziativa “Incornicia il tuo amore con un Click!” firmata DEL ZOTTO CORNICI. L’emozione più bella del vostro amore verrà fotografata all’interno di una vera cornice DEL ZOTTO in modo simpatico, davanti alla magnifica Palazzina di Caccia. Con questo click riceverai anche un buono sconto per un tuo acquisto di quadri e cornici presso il negozio artistico DEL ZOTTO cornici a Torino per poter cominciare ad arredare il tuo nido d’amore con stile e originalità.

Vivi il tuo sogno all’interno della Palazzina reale patrimonio Unesco e wedding location di matrimoni storici e illustri.

Per ulteriori info: info@sposiinpiemonte.it