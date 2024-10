Migliori pizzerie d’Italia: c'è molta Torino nella classifica stilata dal Gambero Rosso

Un simpatico detto recita: l'Italia è una democrazia basata sulla pizza. E il Gambero Rosso da dodici anni ha deciso di stilare la guida alle migliori pizzerie d'Italia, con l'intento di valorizzare il settore della ristorazione e uno dei piatti tipici della nostra tradizione culinaria.

750 i locali menzionati

Sono 750 i locali menzionati nell'edizione 2025 della guida, 116 i nuovi ingressi: grande crescita, dinamismo e qualità vanno a braccetto nel settore. Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso è l’unica pubblicazione di settore ad avere i voti: il sistema di punteggio in centesimi, che premia con Spicchi e Rotelle (1, 2 o 3, secondo il grado di eccellenza) le migliori pizzerie al piatto e al taglio/da asporto, assegna i Tre Spicchi o le Tre Rotelle, il massimo riconoscimento assegnato, a chi si aggiudica un punteggio numerico dai 90 in su. Nell’edizione 2025 sono 96 i Tre Spicchi e 16 le Tre Rotelle.

Tanta Torino presente in classifica

Sulla vetta della classifica dei Tre Spicchi, con 97 punti, Pepe in Grani a Caiazzo, con il Franco Pepe instancabile rivoluzionario della pizza, ambasciatore di un territorio, icona dell’Italia all’estero. C'è anche molta Torino in questa classifica: i Tre Spicchi se li aggiudicano il Cube di piazza Cavour a Chieri, Al Taglio di corso Vittorio Emanuele II a Ciriè, Pizza Sapori In Dispensa in frazione Tetti Valfrè a Orbassano, Casetta del Gad in via Giolitti 19 a Oulx, Ostu di via Amoretti 28 a Poirino.

E ancora: Terra, Grani, Esplorazioni di Patrick Ricci in via Martiri della Libertà 103 a San Mauro, Ti e Mi in corso Moncenisio 12 n a Sant'Ambrogio, Grano in via Sambuy 100A a Santena, poi ecco una lunga serie di locali torinesi: 50 Teglie in via Grassi 16, Amici Miei di corso Vittorio Emanuele, Balik di via San Dalmazzo 26, Bricks Tapas e Pizza di via San Francesco da Paola 46, Cammafà in piazza Galimberti 23 b, Cecchi in via Madama Cristina 92, Da Ciccillo in via Nizza 67, Da Ciro in corso Vinzaglio 17.

Fra Tre Spicchi e Tre Rotelle

Altre segnalazioni per pizzerie torinesi: Eataly di via Nizza 230/14, Flegrea di corso Massimo D'Azeglio 114, Fratelli La Cozza di corso Regio Parco 39, Fuzion Food in via Volta 4 b, Da Gino in via Monginevro 46, Lentini in corso Orbassano 470, Libery Pizza & Artigianal Beer di via Legnano 14, Padellino & Farinata in via delle Rosine 6 d, Pummarò.it di via Caraglio 130. Tre spicchi anche per SESTOGUSTO di via Mazzini 31 a, per Ruràl Pizza di via Mantova 27 e per Spoto Bakery Voglia di Pane di via Chiesa della Salute 23.

Tre Rotelle, invece, per TELLIA di corso Sebastopoli 241 e per il Taglio di largo IV Marzo 17 c.