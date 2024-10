Ultimo giorno per partecipare alla prevendita di Mega Dice Token ($DICE): ecco come

Il mondo del crypto gaming è in fermento da quando è stata lanciata la piattaforma Mega Dice Token, che ha tutte le potenzialità per rivoluzionare il settore del GameFi. L’attuale prevendita del token $DICE sta per finire: mancano soltanto 24 ore. Per non essere presi dalla FOMO, è l’ultima occasione rimasta per investire.

Cosa ha di così particolare questo progetto? Oltre a consentire divertimento a gogò grazie al gioco online, offre anche NFT esclusivi e una fetta importante dei 50 milioni di dollari di entrate mensili che la piattaforma registra. Come partecipare alla prevendita e assicurarsi un posto in prima fila? Lo spiegheremo in questo articolo dettagliato su questo nuovo progetto GambleFi.

La rivoluzione nel GambleFi: perché scegliere Mega Dice?

Negli ultimi tempi, i token GambleFi sono stati al centro dell’attenzione, e Mega Dice non fa eccezione. La possibilità di investire al prezzo scontato di $0,116056 in questa fase di prevendita sta però per terminare. Secondo gli analisti, una volta che DICE arriverà su DEX, i guadagni potrebbero essere eccezionali. Per esempio, il famoso canale YouTube 99Bitcoins, con i suoi 700.000 iscritti, in questo video afferma che il valore del token potrebbe aumentare di 100 volte.

Una delle caratteristiche che contraddistinguono la piattaforma è il suo esclusivo modello di staking, che lo rende unico rispetto ad altri progetti GambleFi. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta e perché potrebbe essere la prossima mossa vincente nel mondo dell’iGaming per chi ha già investito nella prevendita.

Mega Dice: ricompense sulle entrate giornaliere

Uno dei punti di forza di Mega Dice è la distribuzione giornaliera delle ricompense di staking basate sulle entrate della piattaforma. Altri progetti come Rollbit, WINR Protocol e TG Casino offrono già la condivisione dei ricavi, ma nessuno di essi distribuisce in modo così continuativo. Il fatturato mensile è di 50 milioni di dollari, quindi siamo di fronte a una vera e propria miniera d’oro per gli investitori.

La piattaforma ha annunciato che utilizzerà parte dei suoi introiti per riacquistare token DICE sul mercato. In questo modo creano ancora più domanda per sostenere il prezzo del token.

Perché investire in Mega Dice?

Mega Dice si rivolge principalmente agli appassionati del gioco online, ma offre anche opportunità di investimento interessanti per chi cerca guadagni extra nel mondo delle criptovalute. Combinando alcuni aspetti, come l’accesso esclusivo alla piattaforma, diverse ricompense e la possibilità di fare staking senza dover giocare attivamente, un normale progetto crypto può diventare vincente.

Se Bitcoin inizierà la sua corsa verso l’alto, con la conseguenza che tutto il mercato crypto lo seguirà a ruota, Mega Dice potrebbe essere il mezzo migliore per trarre vantaggio da uno scenario del genere. Investire in token $DICE prima del boom potrebbe mettere gli investitori nella posizione privilegiata per capitalizzare i guadagni. C’è chi lo ha già fatto, mentre per tutti gli altri il tempo stringe. La FOMO è sempre in agguato, quindi meglio farlo per non pentirsene in futuro.

Come acquistare i token $DICE

24 ore passano in fretta. Il momento per investire in token $DICE è ORA. Ecco i passaggi da seguire:

Creare un portafoglio crittografato: per partecipare alla prevendita è necessario possedere un portafoglio che supporti SOL, BNB o ETH. Ovviamente, bisogna avere la quantità giusta di criptovalute per acquistare i token DICE.

per partecipare alla prevendita è necessario possedere un portafoglio che supporti SOL, BNB o ETH. Ovviamente, bisogna avere la quantità giusta di criptovalute per acquistare i token DICE. Collegare il portafoglio al sito di prevendita: andare al sito ufficiale di prevendita di Mega Dice e collegare il portafoglio. Fare clic su "Connect Wallet" e scegliere tra i portafogli Phantom, Coinbase, Trust e Solfare. Dal desktop, la procedura è semplice. Dal dispositivo mobile, invece, basta scansionare il QR code.

andare al sito ufficiale di prevendita di Mega Dice e collegare il portafoglio. Fare clic su "Connect Wallet" e scegliere tra i portafogli Phantom, Coinbase, Trust e Solfare. Dal desktop, la procedura è semplice. Dal dispositivo mobile, invece, basta scansionare il QR code. Acquistare i token $DICE: inserire il numero di token SOL, BNB o ETH equivalente ai token $DICE che si intende acquistare. Completare la transazione nel portafoglio o inviare i token all'indirizzo del portafoglio disponibile sul sito di prevendita.

inserire il numero di token SOL, BNB o ETH equivalente ai token $DICE che si intende acquistare. Completare la transazione nel portafoglio o inviare i token all'indirizzo del portafoglio disponibile sul sito di prevendita. Riscattare i token $DICE: dopo la fine della prevendita, si possono riscattare i propri token e usarli per partecipare ai giochi online e agli airdrop.

Le varie utilità del token $DICE

Oltre a consentire di guadagnare, i token DICE consentono ai loro possessori di accedere a premi esclusivi, sconti e privilegi all’interno della piattaforma. Inoltre, ci sono anche NFT in edizione limitata negoziabili sul mercato libero e un programma di referral che permette di guadagnare la commissione del 10% invitando gli utenti a partecipare alla prevendita. Ribadiamo nuovamente che mancano soltanto 24 ore alla sua chiusura, quindi bisogna muoversi immediatamente per sfruttare tutti i vantaggi offerti dalla piattaforma.

Per ulteriori dettagli, basta andare al sito della prevendita di Mega Dice Token o unirsi alla community su Telegram e X.

Visita la presale di Mega Dice