La netta ripresa del mercato delle criptovalute, guidata dal taglio dei tassi da parte della Fed statunitense, ha visto BTC risalire oltre $63.000 ed ETH sopra i $2.600. Non sono solo le altre altcoin a essere incluse in questo rialzo, ma anche le meme coin, un settore di nicchia che continua a suscitare interesse negli investitori.

Ecco allora quali sono le migliori meme coin da comprare a ottobre 2024: Crypto All-Stars, Memebet Token, Pepe Unchained, Coq-Inu e Cheems.

Le migliori meme coin da comprare a ottobre 2024

1. Crypto All-Stars (STARS)

Crypto All-Stars ha rapidamente attirato l'attenzione degli investitori dopo aver raccolto oltre 1,5 milioni di dollari nella sua prevendita in corso. L'estetica retrò a 8 bit del progetto ha riscosso grande successo, facendo aumentare l’hype.

Questo stile visivo unico, abbinato a una community coinvolgente, lo distingue da altri progetti di meme coin già esistenti. Crypto All-Stars conta sul meccanismo di staking del MemeVault, una piattaforma che consente ai possessori di token STARS di bloccare meme coin popolari in cambio di ricompense in token nativi.

Al momento è possibile mettere in stake 11 meme coin molto conosciute, come Pepe Coin ($PEPE), Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB) e Floki Inu ($FLOKI), anche se l’elenco non si ferma qui, infatti si allungherà man mano che il progetto cresce.

Inoltre gli investitori possono triplicare i loro rendimenti di staking, contando su una maggiorazione delle ricompense che rende il progetto ancora più interessante. Al momento l’APY previsto è del 925%, una percentuale notevole.

Per investire in Crypto All-Stars, è necessario collegare alla pagina ufficiale del progetto il proprio wallet, e poi utilizzare Ethereum, Tether, Binance Smart Chain, Floki, Shiba Inu, Pepe e Doge, oltre alle tradizionali carte bancarie, per finalizzare l’acquisto di STARS.

2. Memebet Token (MEMEBET)

Memebet è un nuovo progetto crypto che ha dato vita a un token, Memebet Token, che sta riscuotendo grande successo in prevendita, infatti ha superato $280.000. Il casinò mette a disposizione dei suoi utenti un'ampia gamma di giochi da casinò, slot e scommesse sportive, ai quali si potrà partecipare utilizzando le meme coin più note.

I primi acquirenti del token $MEMEBET in prevendita, inoltre, sloccano una serie di vantaggi, come le ricompense tramite airdrop, bonus speciali e anche l'accesso alla Memebet Casino Lootbox, in arrivo e che prevede premi reali come ricompensa e bonus del casinò.

In più, gli scommettitori più assidui e i grandi detentori di token $MEMEBET potranno entrare a far parte di una comunità VIP Degen. Il Memebet Casino prevede anche il play-to-earn (P2E), un meccanismo che offre ricompense più elevate ai giocatori che scommettono di più sulla piattaforma.

Sarà possibile ottenere token MEMEBET attraverso l’airdrop che distribuirà 400 milioni di token e del quale è partita la prima stagione, ma è prevista anche la campagna Casino Launch Gleam, una competizione Gleam che durerà fino al lancio del casinò e che premia la community per l'acquisto di token, l'interazione con i social e l'iscrizione al casinò.

Per partecipare alla prevendita in corso, basta accedere al sito web del progetto e collegare il proprio wallet alla pagina ufficiale. Si potrà poi usare un token tra ETH, USDT, BNB o POLY per l’acquisto o una carta bancaria.

Le premesse per il token lo rendono una delle migliori meme coin da acquistare nel mese di ottobre 2024.

3. Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained è una delle migliori prevendite sulle quali investire: si tratta di un nuovo progetto a tema rana, che è riuscito a raggiungere $15 milioni in prevendita, dimostrando le sue potenzialità future.

Attraverso la propria blockchain Layer 2, denominata Pepe Chain, il progetto vuole eliminare problematiche come la congestione di rete e offrire velocità di transazione maggiore rispetto a Ethereum e il pagamento di tasse più basse.

Pepe Unchained ha inoltre recentemente lanciato il Pepe Frens With Benefits, che cerca di coinvolgere la sua comunità nella creazione di app sulla blockchain Layer 2 avanzata. Gli sviluppatori potranno fare richiesta per delle sovvenzioni, a partire dal quarto trimestre del 2024.

Pepe Unchained inoltre ha lanciato il suo nuovo protocollo double-staking, che prevede al momento un APY del 139%.

Per partecipare alla prevendita di PEPU, si dovrà collegare il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale del progetto e scambiare ETH, USDT, BNB o usare il denaro fiat, ovvero una carta di credito/debito bancaria, per l’acquisto.

VISITA LA PREVENDITA DI PEPE UNCHAINED

4. COQ-Inu (COQ)

Coq Inu (COQ) è una delle principali meme coin presenti sulla blockchain di Avalanche, che gode di un ecosistema completo, con l'obiettivo di combinare intrattenimento e utilità pratica. La tecnologia alla base di Coq Inu utilizza la blockchain di Avalanche, nota per la sua velocità e le commissioni basse.

Questa infrastruttura consente agli utenti di negoziare token COQ in modo efficiente e conveniente. Inoltre, Coq Inu incorpora un aggregatore di exchange decentralizzato (DEX) che ottimizza le esecuzioni di trading su varie piattaforme.

Il punto di forza del progetto è quello di incoraggiare la partecipazione sia di investitori esperti sia di nuovi, un approccio inclusivo che crea un senso di appartenenza, essenziale per attrarre interesse e guidare i movimenti dei prezzi.

Partnership e collaborazioni sono cruciali per la strategia di crescita di Coq Inu, infatti il progetto cerca attivamente alleanze con altri progetti blockchain e influencer per migliorare la sua visibilità.

Di recente, il token ha registrato un aumento dell’11% in sette giorni: essendo ricco di opportunità è uno dei token del settore delle meme coin sui quali investire a ottobre 2024.

5. Cheems (CHEEMS)

CHEEMS è un token basato su Solana e incentrato sulla comunità, progettato come valuta digitale incentrata sulla beneficenza: il progetto sfrutta infatti la potenza del mondo delle criptovalute per supportare varie iniziative filantropiche. Il suo team mira anche a creare una piattaforma in cui gli utenti possono fare acquisti, giocare e interagire nello spazio web 3.

Una caratteristica distintiva di CHEEMS è la Cheems Arena, un gioco di carte Free-to-Play e Play-to-Earn incentrato sulle strategie di trading. A differenza dei tradizionali giochi di carte collezionabili, qui i giocatori si impegnano in battaglie 1 contro 1.

La piattaforma Cheemsverse permette inoltre agli utenti di godere di funzionalità di gioco immersive, collezionare NFT e guadagnare token Cheems gratuiti, oltre a prevedere funzionalità DAO, che consentono agli utenti di votare su importanti questioni relative alla comunità.

Di recente, CHEEMS ha catturato l'attenzione di Elon Musk, che ha twittato sul token, portandolo a salire del 90%. Inoltre, il team di CHEEMS ha lanciato un nuovo gioco chiamato SexonSol Roulette, che consente ai giocatori di vincere prevedendo dove atterrerà una pallina, che ha riscosso già grande successo.

Attualmente, CHEEMS viene scambiato a $0,001255, con un aumento del prezzo di oltre il 5% nelle ultime 24 ore: considerando le partnership in corso e quelle in arrivo, anche questa meme coin è degna di attenzione per il mese di ottobre 2024.