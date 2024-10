Guandan: la variante della Scala 40 made in Cina

In Cina i giochi di carte sono una vera e propria istituzione, dunque non deve sorprendere il fatto che molte delle novità in questa nicchia provengano proprio dalla Perla d'Oriente. Negli ultimi tempi, infatti, un nuovo gioco di carte si è imposto all'attenzione del grande pubblico, fino al punto da interessare anche gli europei. Si parla nello specifico di Guandan, che può essere visto come una sorta di variante di Scala 40 o di Ramino.

Guandan, la nuova variante di Scala 40

Guandan, come detto, somiglia molto a Scala 40 ma - al tempo stesso - introduce alcune novità che modificano l'approccio dei giocatori, fornendo così una nuova occasione per divertirsi. Dopo Scala 40 online, che ha proposto un'interessante alternativa digitale al classicissimo gioco da tavolo che noi tutti conosciamo, ecco dunque arrivare un'altra ventata di aria fresca. Ma come funziona questo passatempo nato in Cina? In realtà non è complesso da spiegare.

In Guandan vengono utilizzati due mazzi di carte, inclusi i jolly, e questo aumenta le opportunità strategiche, rendendo il gioco più avvincente. Un elemento distintivo di questa variante è l'introduzione delle "Bombs": si tratta di combinazioni di carte di elevato valore che possono comprendere poker e quintupli, consentendo ai player di definire delle nuove strategie finora assenti in Scala 40 e Ramino. Esistono poi altre novità, come le combinazioni "Tubes" e "Plates", che a loro volta contribuiscono ad arricchire le dinamiche delle partite. Lo scopo, infatti, è proporre nuove opzioni per conquistare punti e progredire nel gioco.

Come avviene in Scala 40, le due squadre devono raggiungere degli obiettivi specifici per vincere la partita. Il tutto, unito alle novità introdotte, crea un passatempo dove l'adrenalina regna incontrastata, e dove la competizione si fa serrata man mano che la partita prosegue. Proprio questa caratteristica differenzia Guandan da Scala 40, considerando che quest'ultimo risulta essere più compassato e "rilassato".

La popolarità e la diffusione di Guandan

La popolarità di Guandan si è espansa così rapidamente che in Cina sono stati sin da subito organizzati vari tornei. Le associazioni di settore, come riportato da Gioconews, hanno contribuito a diffondere il regolamento, così da far conoscere Guandan in tutta la Cina. Basti pensare alla provincia di Guiyang o alla provincia di Jiangsu, dove questo gioco di carte ha trovato terreno fertile per svilupparsi. Oggi il gioco del Guandan viene visto non solo come un motore ludico per la Cina, ma anche come una preziosa opportunità per lo sviluppo del tessuto economico e sociale delle regioni coinvolte.

Non a caso, è nato un organo (la Zhongguo Qiyuan) il cui compito è stato quello di definire uno standard per le regole ufficiali di Guandan, evitando così la proliferazione delle varianti, e dando maggiore enfasi al gioco originario. Il futuro di questo passatempo sembra dunque roseo, anche perché in Cina prosegue senza sosta la sua promozione. Anche per questo motivo, verrà organizzato un evento espositivo di Guandan durante i Quinti Giochi Nazionali di Sport della Mente ad Hefei (provincia di Anhui). L'evento dovrebbe andare in scena fra ottobre e novembre.