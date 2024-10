Parco della Salute, lavori ai bresciani di Nocivelli e al Consorzio Stabile. Trent'anni per 500 milioni di euro

Il Parco della Salute compie un nuovo passo avanti, importante se non decisivo. E' stata infatti assegnata la gara da 500 milioni per la realizzazione e la gestione delle nuove sedi ospedaliere di Molinette, Cto e Sant'Anna.



Ad aggiudicarsela è stata la bresciana Nocivelli ABP, stimando ricavi per un miliardo e mezzo di euro, attraverso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese che vede in prima fila anche il piemontese Consorzio SIS. Ci saranno 30 anni di tempo: cinque per la realizzazione delle costruzioni e 25 di gestione dei servizi.

Il progetto Il progetto, del valore complessivo di 500 milioni di euro, prevede la costruzione delle nuove sedi ospedaliere di Molinette, CTO e Sant'Anna. Il contratto di PPP (Partenariato Pubblico Privato) avrà una durata di 30 anni, di cui 5 anni di lavori per la realizzazione delle opere edilizie e impiantistiche e i successivi 25 anni di gestione dei servizi a corredo dell’opera. Mentre il Consorzio Stabile SIS si occuperà di eseguire le opere edili, Nocivelli ABP sarà deputata alla realizzazione di tutte le opere impiantistiche.

La gestione dei servizi di facility management e del servizio energia sarà invece affidata ad entrambe le società.

Ricavi per un miliardo e mezzo

Il valore complessivo dei ricavi attesi per l’intera durata della concessione (30 anni) è di 1,5 miliardi di euro, comprensivi di oneri finanziari e opere e servizi di competenza sia del Consorzio Stabile S.c.p.A. che di Nocivelli ABP.

Si tratta di un’operazione di importanza strategica anche per Nocivelli ABP che impatterà considerevolmente sul portafoglio della società alla quale, nei trent’anni, competeranno circa 500 milioni di euro tra opere e servizi: 200 milioni di Euro di opere che saranno realizzate nei primi 5 anni e 300 milioni di Euro per i servizi che saranno espletati nei successivi 25 anni di gestione.

"Siamo estremamente soddisfatti di esserci aggiudicati un progetto di tale rilevanza per la città di Torino e per il nostro settore - commenta Nicola Turra, amministratore delegato di Nocivelli ABP -. Questo risultato rappresenta un passo fondamentale nella nostra strategia di crescita, sia per il volume dei lavori, sia per l’impatto che avrà sul nostro portafoglio ordini. Il PPP rappresenta l’unico strumento efficace per affrontare le crescenti esigenze infrastrutturali in Italia e conferma la bontà della nostra strategia di continuare a puntare su contratti di questo genere, soprattutto per le strutture ospedaliero-sanitarie. Questa importante aggiudicazione, unita ai brillanti risultati annuali che abbiamo comunicato di recente, conferma la solidità del nostro business e ci permette di guardare con fiducia alle future opportunità di sviluppo".