Nel prossimo weekend Fondazione CRT apre al pubblico Palazzo Perrone

Nel weekend 5-6 ottobre e 12 ottobre Fondazione CRT apre al pubblico le proprie porte: Palazzo Perrone di San Martino, in via XX a Torino, sarà visitabile gratuitamente e senza prenotazione, dalle ore 10 alle ore 18. Questa opportunità rientra nel festival “è cultura!", promossa da Abi e Acri per far scoprire i palazzi delle banche e delle fondazioni di origine bancaria.