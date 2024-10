Nichelino, causa un incidente e poi fugge via senza prestare soccorso

Momenti di paura nella notte tra sabato e domenica a Nichelino, per un pirata della strada che, di fronte al benzinaio di via XVV Aprile, ha causato un incidente fuggendo poi via.

Il sinistro in via XXV Aprile

Un grosso suv (probabilmente un Audi Sq5, secondo il guidatore dell'auto tamponata) ha centrato in pieno una vettura invadendo la corsia opposta. Ma, invece che fermarsi per verificare cosa era successo, ha deciso di filare via, dirigendosi verso il centro città. Il conducente dell'altra auto, rimasto lievemente ferito, per fortuna non ha riportato gravi conseguenze.

Ora indaga la Polizia locale

Su quanto accaduto ora indaga la Polizia locale di Nichelino, che spera di recuperare indizi utili per risalire all'identità del pirata della strada dalla visione delle immagini delle telecamere di zona.