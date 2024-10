Bici Elettriche Inutilizzate a Pianezza, la richiesta del M5S: "Renderle Accessibili a Tutti i Cittadini"

"Come Movimento 5 Stelle Pianezza, ci chiediamo: non è il momento che queste biciclette siano finalmente a disposizione di tutti i cittadini? Immaginate la possibilità di poterle utilizzare per spostarsi nel comune, per turismo o per semplici spostamenti quotidiani. Non sarebbe un enorme vantaggio per la nostra comunità?".

"Proponiamo una gestione innovativa di questi mezzi, coinvolgendo i giovani del territorio in attesa di occupazione. Con un piccolo contributo economico da parte degli utenti, si potrebbe finanziare la gestione e la manutenzione, rendendo questo servizio non solo funzionale, ma anche sostenibile a lungo termine", conclude l'esponente del M5S. "Chiediamo all'amministrazione comunale di aprire un dialogo su questo tema affinché le biciclette elettriche e i segway diventino finalmente un patrimonio collettivo, per una mobilità sostenibile accessibile a tutti".