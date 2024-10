Incidente in San Salvario: auto si ribalta in via Madama Cristina, traffico rallentato

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 1° ottobre, in via Madama Cristina, all'altezza di via Michelangelo Buonarroti.

Per cause ancora da accertare il conducente dell'auto, una Mini Cooper, ha perso il controllo dell'auto ribaltandosi. Il sinistro si è verificato dopo le 18.15 davanti alla fermata del bus 18.

Da chiarire la dinamica rispetto a quanto accaduto. Non si conoscono al momento le condizioni, né le generalità dei coinvolti. I rilievi, così come la gestione della viabilità, sono a carico della Polizia Locale, mentre i vigili del fuoco procedono per la messa in sicurezza del mezzo.