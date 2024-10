Universiadi 2025: a Sestriere lo spettacolo delle gare di sci alpinismo in notturna

Trent’anni fa a Sestriere, la sera del 12 dicembre 1994 un Alberto Tomba in stato di grazia, all’inizio di una stagione in cui sarebbe finalmente riuscito a conquistare la Coppa del Mondo generale, dette spettacolo sulla pista Kandahar del monte Alpette, vincendo il primo Slalom del Circo Bianco mondiale disputato in notturna.

Lo spettacolo della travolgente sciata di “Albertone” venne reso ancora più coinvolgente dal fatto che, per la prima volta, gli acrobati della danza tra le porte strette, gareggiavano sotto i riflettori, in un ambiente che, grazie al campionissimo bolognese, assomigliava ad uno stadio più che ad una pista da sci. Sono passati appunto trent’anni e, nel frattempo, a Sestriere si sono disputati in notturna gli Slalom dei Mondiali del 1997 e delle Olimpiadi del 2006, suscitando l’entusiasmo del pubblico presente a bordo pista, ma soprattutto di quello televisivo.

A Sestriere la Coppa del Mondo di sci alpino tornerà sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025, con un Gigante e uno Slalom femminile, di cui saranno protagoniste le campionesse azzurre, dalle ormai veterane - la bergamasca Sofia Goggia, la cuneese Marta Bassino e la valdostana Federica Brignone - alla giovane promessa dello slalom, la valsesiana Emilia Mondinelli, che a Sestriere si è allenata e ha gareggiato sin dalla più tenera età.

La grande novità della stagione 2024-2025 al “Colle” è però il fatto che non sarà più il solo sci alpino a farla da padrone, perché durante i Giochi Mondiali Universitari Torino 2025 delle competizioni di sci alpinismo sarà teatro proprio la pista Kandahar, che, in occasione delle Olimpiadi del 2006, è stata intitolata alla memoria del compianto Giovanni Alberto Agnelli, Presidente del Comitato organizzatore dei Mondiali del ‘97.

E dunque: giovedì 16 gennaio a partire dalle 18 si disputeranno le qualificazioni della gara Sprint, mentre alle 18,50 inizieranno le manche decisive, che selezioneranno i finalisti, che gareggeranno alle 19,30. Venerdì 17 alle 18 è invece in programma la Staffetta mista. Il programma delle gare di sci alpinismo si concluderà domenica 19 gennaio con le gare Vertical: alle 18 quella femminile, alle 19 quella maschile. Insomma, dopo aver terminato le loro fatiche sugli sci, i frequentatori di Sestriere in quelle serate potranno accomodarsi in uno dei locali “fronte piste”, per sorseggiare il meritato aperitivo assistendo alle ben più pesanti fatiche degli sci alpinisti, valorizzate da un impianto di illuminazione potenziato e modernizzato.

Il Sindaco Gianni Poncet, che è stato tra l’altro il competition manager delle gare mondiali e olimpiche e di molte competizioni di Coppa del Mondo a Sestriere, sottolinea che “lo sci alpinismo è una disciplina affascinante che, qui da noi, come in molte altre località alpine, ha ricevuto impulso durante la stagione 2020-2021, quando gli impianti di risalita erano chiusi a causa dell’emergenza pandemica. Non comportando assembramenti di persone, lo sci alpinismo era consentito e in quel periodo abbiamo visto molti appassionati risalire e percorrere le montagne olimpiche, che offrono itinerari e scorci panoramici unici. In occasione dei Giochi Mondiali Universitari gli atleti risaliranno le piste dei Giochi di Torino 2006, in un orario perfetto, sia per i turisti presenti qui da noi che per il pubblico televisivo che si collegherà in diretta da altri continenti”.

Se è vero che il lockdown ha dato impulso allo sci alpinismo e quindi al numero di praticanti, è anche vero che, come sottolinea il Sindaco Poncet, “il territorio delle montagne olimpiche ha saputo esprimere un talento assoluto come Matteo Eydallin, che da Sauze d’Oulx è partito per conquistare titoli mondiali, europei, nazionali e le grandi classiche come la Pierra Menta la Patrouille des Glacier, il Tour du Rutor, il Trofeo Mezzalama, la Transcavallo e l’Adamello Ski Raid”.

“Vivremo quindi con entusiasmo e partecipazione l’arrivo della Fiaccola a dicembre e le gare dei Giochi Mondiali Universitari in gennaio. - sottolinea il primo cittadino di Sestriere – Anche perché la nostra località nel 1966 ospitò la prima edizione delle Universiadi Internali disputata in Italia. Lo sport universitario da noi è di casa e tornare ad ospitarlo, in una disciplina che, tra l’altro, da Milano-Cortina 2026 diventerà olimpica, ci dà una motivazione in più per allestire al meglio i tracciati e il contorno alle competizioni. Lo faremo insieme alla Sestrieres spa e allo Sporting Club Sestriere che, giusto un mese dopo, organizzeranno le gare di Coppa del Mondo”.