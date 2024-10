Circoscrizione 3, Scanderebech: "Abbandono e degrado del palazzo dei Tributi e catasto"

" Il Palazzo dei Tributi e del Catasto, un importante presidio territoriale aperto al pubblico, versa in condizioni critiche, come evidenziato dai recenti sopralluoghi e dalle segnalazioni dei residenti. Le aree circostanti e gli spazi interni necessitano, urgentemente, di manutenzione e l’area pericolosa è, a malapena, delimitata da un nastro e per nulla transennata. Il palazzo è quotidianamente oggetto di flussi di cittadini che si recano presso gli sportelli aperti al pubblico, motivo per cui è assurdo che l’area sia stata lasciata all’abbandono ed è chiaro che vi sia un problema di sicurezza se qualche cittadino la attraversasse ”.

E conclude: “La richiesta di un piano di manutenzione periodica e di tempistiche chiare, per l’inizio degli interventi, è doverosa! La Vicesindaca dichiara che, fino al febbraio 2025, non sono previsti interventi, ma mi domando come si possa lasciare un’area abbandonata e poco transennata ai limiti della dignità e della sicurezza. Spaventa ancora di più che non ci sia un progetto, in prospettiva, di manutenzione esterna e che la Vicesindaca dichiari in aula che promuoverà collaborazioni con la cittadinanza, come se la manutenzione fosse compito della cittadinanza. Ma questa Città si vuole assumere le proprie responsabilità facendosi carico di queste problematiche e fornendo risposte concrete per migliorare la situazione della struttura e, di conseguenza, garantendo la fruibilità degli spazi pubblici ai cittadini?".