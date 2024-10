Rischia il ritiro della patente l’uomo alla guida della Mini ribaltata in via Madama Cristina [VIDEO]

Rischia il ritiro della patente oltre a una sanzione salata l'uomo alla guida della Mini Cooper che ieri, lunedì 1 ottobre, si è ribaltata in via Madama Cristina poco dopo le 18 all’altezza di via Michelangelo Buonarroti.

Si tratta di un 51enne, nato a Torino, che a seguito dell’incidente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il tasso alcolemico era superiore al limite consentito: in queste condizioni, salvo casi particolari, si procede per via penale alla revoca del documento di guida.