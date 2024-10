Venaria, il Teatro Concordia presenta al pubblico la nuova stagione con i suoi "Vent'anni di Incanto"

Con 959 spettacoli teatrali alle spalle per un totale di 800mila presenze, il Teatro Concordia spegne 20 candeline e festeggia con il suo pubblico, sabato 5 ottobre, presentando i “Venti d’incanto” della prossima stagione con, sul palco, Domiziano Pontone ed Eleonora Ariolfo: 58 spettacoli e concerti che parlano linguaggi differenti, con proposte di artisti di fama nazionale che portano in scena nuove modalità di rappresentazione, il ritorno del musical per famiglie, prime produzioni, il teatro comico o leggero nelle sue diverse forme (cabaret, stand up comedy, commedia) e gli spettacoli tra teatro e letteratura, prosa, impegno civile.

Tra i protagonisti: Silvia Gallerano, Natalino Balasso, Caterina Guzzanti, Michele Placido, Amanda Sandrelli e Gigio Alberti, Aldo Cazzullo e Moni Ovadia, Rocco Papaleo, Maurizio Lastrico, Andrea Pennacchi, Giacomo Poretti, Alessandro Preziosi, Giuseppe Giacobazzi, Ottavia Piccolo, Paolo Nori, Paolo Cevoli, Elio Germano e Teho Teardo, Edoardo Prati, Carlo Amleto, Massimo Wertmüller, Roberto Mercadini, Stefano Rossi, Debora Villa, Filippo Caccamo, Ugo Dighero, Maurizio Merluzzo, Virginia Risso, Ruggero de I Timidi. E poi i concerti con Angelina Mango (24 ottobre), MadMan (2 novembre), Anna (15 novembre), Santi Francesi (20 novembre), La Rappresentante di lista (22 novembre), Fask (6 dicembre), Olly (12 dicembre), Vinicio Capossela (21 dicembre).

La partenza della stagione 2024-2025 del Teatro Concordia offre già un imprinting alla programmazione. Ad aprire il cartellone due giovani artisti emersi sulla scena social, l’uno come affabulatore e l’altro come comico, e ora protagonisti dei palchi teatrali. “Cantami d’amore” è il primo spettacolo di Edoardo Prati, classe 2004, studente, che traduce la vita attraverso la sua passione: i grandi classici della letteratura. Dopo aver conquistato tutte le generazioni sui social, Edoardo porta sul palcoscenico la naturalezza del suo racconto e intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per “cantare d’amore” (18-19 ottobre). Prima data al Teatro Concordia di “Scherzo N°1, Opera Prima” di Carlo Amleto, uno dei fenomeni comici del momento, sia per le numerose partecipazioni ad una lunga serie di programmi televisivi tra cui Lol Talent, Splendida Cornice, Comedy Match, Stasera tutto è possibile, sia per il grande successo sui social grazie ai suoi video virali in cui mescola musica e comicità, sketch e canzoni (12 ottobre).

Ricorrenze o anniversari caratterizzano la stagione. In occasione del centenario della morte di Franz Kafka, va in scena “K come Kafka, ovvero l’Assicuratore” con Massimo Wertmüller e Anna Ferruzzo: due personaggi che, in un turbinio di equivoci, ripercorrono le fobie e gli incubi quotidiani del maestro della letteratura dell’assurdo. Autore del reading è Luis Gabriel Santiago, le musiche sono del compositore Fabrizio De Rossi Re, presente in scena al pianoforte (25 ottobre). Le parole di Stefano Massini, la voce di Ottavia Piccolo e i suoni de I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, si prendono l’impegno di parlare di un periodo oscuro della storia italiana con la vicenda umana e politica di Giacomo Matteotti, nel centenario della morte, in “Matteotti (anatomia di un fascismo)” (30 novembre). Nel 2025 ricorrono anche gli 80 anni dall’uscita in libreria di “Pippi Calzelunghe” di Astrid Lindgren che Fondazione Aida riporta in scena. Lo spettacolo, tra i più longevi ed apprezzati della compagnia, ha come protagonisti i pupazzi guidati dagli attori in scena, non nascosti come nel teatro delle marionette (13 aprile).

Il rapporto tra teatro e letteratura, da tempo uno dei fili conduttori della programmazione, viene declinato dal punto di vista scenico in modo innovativo o particolare. “La libertà. Primo episodio” è un primo tentativo di Paolo Nori, la prima tappa di un percorso possibile per spiegare la Libertà. Nel suo stile unico, Nori racconta e si racconta attraverso due figure straordinarie della letteratura russa, Daniil Charms e Iosif Brodskij, che con le loro opere e la loro vita hanno cantato e incarnato l’idea di libertà (31 ottobre). “Aspettando Re Lear” è una grande prova che esalta la maturità artistica di Alessandro Preziosi, attore e regista. Lo spettacolo, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, si concentra sul momento chiave dell’intera tragedia, rappresentato dalla tempesta che colpisce Lear proprio mentre vaga nella landa desolata per allontanarsi dal disastro combinato con le “amate” figlie (15 dicembre). “Il romanzo della Bibbia”, in collaborazione con associazione Revejo, è una storia narrata a due voci: Aldo Cazzullo racconta e Moni Ovadia lo accompagna con letture, interventi e canti e le musiche dal vivo di Giovanna Famulari (25 gennaio). “Pirandello. Trilogia di un Visionario” è un viaggio emozionante nel mondo visionario di Luigi Pirandello, magistralmente interpretato e diretto da Michele Placido: uno spettacolo unico che abbraccia tre delle opere più iconiche del grande drammaturgo italiano: “Lettere a Marta”, “L’uomo dal fiore in bocca” e “La carriola” (9 febbraio). Silvia Gallerano - la prima attrice italiana a vincere il The Stage Award for Acting Excellence come Best Solo Performer, il più alto riconoscimento per attori e attrici del Fringe Festival di Edimburgo – è “L’assaggiatrice di Hitler”, liberamente tratto da “Le Assaggiatrici” di Rosella Postorino, Premio Campiello 2018 (26 febbraio). “Accabadora”, uno dei più bei romanzi di Michela Murgia nonché uno dei libri più letti in Italia negli ultimi anni e vincitore del Premio Campiello 2010, è lo spettacolo di Veronica Cruciani interpretato da Anna Della Rosa (1 aprile). In “Balasso fa Ruzante (amori disperati in tempo di guerre)” Natalino Balasso riscrive l’opera di Angelo Beolco, detto il Ruzante, drammaturgo e scrittore veneto del Cinquecento che ha dato vita al personaggio del contadino padovano ruspante, famelico e poltrone (28 marzo). Elio Germano e Teho Teardo portano in scena “Il sogno di una cosa” di Pier Paolo Pasolini in una versione di parole e musica, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo (20 febbraio). Roberto Mercadini affronta il gigante (dei mari) “Moby Dick” in una lettura/narrazione da Melville (7 novembre). Ugo Dighero, già protagonista di opere di Stefano Benni e Dario Fo, si confronta per la prima volta con un grande classico, “L’Avaro” di Molière, interpretando Arpagone nel nuovo allestimento diretto da Luigi Saravo (2 febbraio).

Per teatro e prosa, il cartellone si completa con il ritorno sulle scene di Rocco Papaleo protagonista de “L’ispettore generale” di Nikolaj Gogol, uno dei più grandi capolavori della drammaturgia russa. Scritto quasi 200 anni fa, ma tragicamente attuale, rivive oggi grazie alla regia di Leo Muscato (28 gennaio). Con il suo primo testo di prosa e la sua prima regia, Caterina Guzzanti in “Secondo lei” narra, dal punto di vista femminile, le dinamiche nascoste che regolano i rapporti all’interno di una coppia (24 novembre). Stefano Rossi, psicopedagogista tra i più noti in Italia e tra i massimi esperti di infanzia e adolescenza, in “Lezioni d’amore per un figlio” fornisce suggerimenti concreti per far fiorire nei propri figli rispetto ed empatia per sé stessi (7 marzo). In “Questo lavoro sull’arancia” con Marco Augusto Chenevier e Alessia Pinto, il pubblico viene accompagnato dai due performer in un serie di piccoli meccanismi, trappole “sornione”, ed è esortato a intervenire nella drammaturgia, interrompendo o modificando lo svolgersi della scena, per farla procedere, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo (14 aprile).

Teatro è anche impegno civile. Partendo dalla storia vera di Francesca Baleani, sopravvissuta alle violenze e al tentativo di omicidio dell’ex marito, “Amorosi assassini” di e con Valeria Perdonò, porta a ragionare di violenza di genere, di amore e di donne nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre). “Stolpersteine pietre d’inciampo” di Pasquale Savarese è uno spettacolo divulgativo a forte impatto emotivo concentrato sui protagonisti e gli eventi legati al periodo storico della Shoah: gli attori sono prima cronisti, poi nazisti aguzzini, ebrei deportati, fino a restare imprigionati nelle storie che documentano (27 gennaio). “Sorelle” è una storia per ricordare la tragedia delle Foibe (10 febbraio). “Seniloquio” è il nuovo spettacolo di Teatro al Femminile scritto e diretto da Virginia Risso, giovane artista torinese pluripremiata e poliedrica: un testo dissacrante ed esilarante, un excursus socio-scientifico per portare al giusto e reale valore una delle parti del corpo femminile più idealizzata (8 marzo). “Ti racconto le mafie”, infine, è la lezione-spettacolo di Anna Tringali e Giacomo Rossetto che vuole fare luce sulle peculiarità di ogni mafia, chiarendone origini, struttura e modalità di azione (20 marzo).