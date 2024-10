Come ottenere una promozione: hard e soft skill che aiutano a farti notare

Si rivela del tutto umano desiderare di migliorare la propria posizione lavorativa. Quante volte ti sei chiesto cosa puoi fare per ottenere una promozione? O forse hai passato intere serate a riflettere su come dimostrare il tuo valore, su come far capire ai tuoi superiori che sei la persona giusta per quel ruolo più alto, più ambito? L’ambizione di crescere, di vedere i propri sforzi riconosciuti è una delle spinte più potenti che ci accompagnano nella vita professionale. Ma come si fa a trasformare questa ambizione in realtà? Come si passa dal semplice desiderio all’effettivo riconoscimento?

Il cammino verso una promozione non è sempre facile: non basta fare bene il proprio lavoro, essere puntuali o diligenti. Certo, questi aspetti sono necessari, ma in un mondo del lavoro sempre più competitivo ciò che veramente può farti emergere sono un insieme di competenze, sia tecniche che relazionali, che ti distinguono dagli altri. Ma quali sono le più richieste e che puoi acquisire mentre già lavori? Approfondiamo il tema insieme.

Tutto parte dalle hard skill

Le hard skill rappresentano le competenze tecniche specifiche del tuo ruolo, quelle che hai acquisito con lo studio, la pratica e l’esperienza. Le puoi dimostrare con certificazioni, diplomi o attraverso il semplice risultato del tuo lavoro quotidiano. Che tu sia un programmatore che conosce a menadito i linguaggi di codice più avanzati, un contabile esperto in normative fiscali o un marketer che padroneggia le tecniche più innovative di digital marketing, le tue hard skill sono la base su cui costruire la tua carriera.

In cima a tutto c’è l’abilità linguistica: seguendo un corso intensivo di inglese online darai modo al tuo capo e ai tuoi colleghi di notare un netto miglioramento nelle presentazioni, nel contatto con clienti internazionali o persino durante eventi. Scegli di seguirne uno altamente riconosciuto, poi fai sapere i tuoi avanzamenti in ufficio mostrando sul campo le abilità: la promozione arriverà più rapidamente di quel che credi!

Le soft skill: il tuo vero valore aggiunto

Non solo hard skill però, altrettanto importanti sono le competenze trasversali che riguardano il modo in cui interagisci con gli altri e come affronti le situazioni lavorative. Spesso sottovalutate, si rivelano in realtà determinanti nel distinguerti e farti notare dai tuoi superiori.

Hai mai pensato, ad esempio, a quanto sia importante saper comunicare in modo chiaro e persuasivo? O a quanto la tua capacità di lavorare in squadra influisca sull’efficienza dell’intero team?

Prendiamo, ad esempio, l’intelligenza emotiva, la capacità di riconoscere, comprendere e gestire le proprie emozioni e quelle degli altri. In un ambiente lavorativo, questa competenza può fare la differenza tra un leader e un semplice capo. Chi è in grado di gestire lo stress, risolvere conflitti con diplomazia e mantenere alta la motivazione del team non solo si fa notare, ma diventa anche una risorsa preziosa per l’azienda.

Riuscire a conquistare la tanto ambita promozione non è facile ma con queste abilità acquisite, sia tecniche sia caratteriali, riuscirai a diventare una risorsa sempre più preziosa. Coltivando resilienza e credendo in te stesso investendoci in prima persona, vedrai la tua carriera migliorare notevolmente.