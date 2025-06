IT DAY 2025 - TOUR IN THE FUTURE: un viaggio attraverso le tecnologie che stanno ridefinendo il nostro domani

Giovedì 26 Giugno alle OGR di Torino il Club del Digitale e dell’Innovazione, organizzatore e promotore da 12 anni dell’IT DAY, apre la giornata dedicata all’eccellenza digitale italiana, superando i confini delle edizioni precedenti grazie anche alla preziosa collaborazione con AUSED. Dalle 14.30 le OGR di Torino si trasformeranno nel cuore pulsante dell’innovazione italiana dove i pionieri della tecnologia si riuniranno per condividere visioni che ridisegneranno il mercato. Un’esperienza immersiva dove il domani prende forma oggi, frutto della sinergia tra il Club del Digitale e dell’Innovazione e AUSED.

Chi è Il Club del Digitale e dell’Innovazione

CDI è una libera associazione privata, apolitica, senza fini di lucro i cui soci aderiscono a livello personale e non in rappresentanza di un’organizzazione. Prende vita nel 1983 nell’alveo dell’Unione Industriali di Torino e da allora si propone come punto di riferimento e di incontro per i professionisti della comunità IT. Il Club è un luogo unico di aggregazione di conoscenze e di competenze di alto livello: i Soci sono infatti portatori delle più diverse esperienze e rappresentano un significativo patrimonio di conoscenze da condividere e in grado di incidere anche sul contesto ICT del Paese. Con oltre 200 membri e sostenitori, 40 anni di storia e 15 eventi l’anno il Club del Digitale e dell’Innovazione Torino organizza ogni anno l’ITDAY: un evento dedicato al mondo IT, che servendosi delle testimonianze di protagonisti del nostro territorio, racconta quanto sia importante e utile investire sulla creatività, le competenze e la tecnologia per generare nuovi spazi di collaborazione e business.

L’ITDAY, un format che dal 2013 ha come mission la diffusione di idee innovative e si avvale delle testimonianze di coloro i quali impiegano le tecnologie per delineare nuovi scenari futuri, non è solo un evento ma è l’epicentro dove il futuro digitale viene forgiato attraverso il confronto e la contaminazione di competenze d'eccellenza. Da oltre 12 anni questo evento definisce l’avanguardia digitale italiana, ma quest’anno, grazie alla sinergia tra CDI e AUSED, si andrà oltre i confini già tracciati.

"L'IT DAY 2025 è nato per connettere persone e non solo tecnologie con un format singolare e coinvolgente. TOUR IN THE FUTURE porta sul palco le innovazioni che stanno realmente ridisegnando il nostro domani, dando sostanza alle promesse della trasformazione digitale. Abbiamo creato uno spazio dove i veri protagonisti del settore si incontrano per condividere visioni concrete e favorire connessioni professionali di valore. Quest'anno puntiamo lo sguardo oltre l'orizzonte: “il futuro è adesso e inizia qui.” Sandra Giraud, Presidente CDI. TOUR IN THE FUTURE, un vero e proprio viaggio nell’innovazione, non è solo il tema di questa edizione, ma una visione condivisa: quella di attraversare insieme le frontiere tecnologiche che stanno ridefinendo il nostro domani. Nella suggestiva cornice del BINARIO 3 delle OGR di Torino, le ex officine industriali ora trasformate in hub di innovazione e cultura, simbolo perfetto della transizione tra passato industriale e futuro digitale che caratterizza il nostro territorio, i protagonisti dell’ecosistema IT italiano (e non solo) si riuniranno per condividere visioni, strategie e soluzioni all’avanguardia. Un appuntamento unico dove si riuniscono alcune delle menti brillanti del nostro territorio per creare quel terreno fertile dove nascono le soluzioni più innovative per le sfide di domani. L’edizione di quest’anno, amplifica ulteriormente le opportunità di networking e contaminazione tra diverse realtà professionali: energia, infrastrutture, dati, intelligenza artificiale e sicurezza in un contenitore dove tecnologie rivoluzionarie, incontri con visionari del settore e accesso privilegiato alle innovazioni ridisegnano il mercato. Una giornata dedicata al networking delle idee dove le intuizioni diventano progetti concreti e una stretta di mano può trasformarsi nella partnership che cambierà la vostra traiettoria professionale. Con Torino e i suoi professionisti al centro del vorticoso cambiamento che stiamo vivendo, a livello di individui e di organizzazioni del futuro:

"Le innovazioni in ambito AI non rappresentano più soltanto un’evoluzione tecnologica, ma stanno trasformando in modo strutturale i processi aziendali e i modelli organizzativi. L’introduzione di sistemi intelligenti modifica il modo in cui si prendono decisioni, si progettano soluzioni e si lavora in team, aprendo la strada a nuove forme di collaborazione tra persone e AI. Per affrontare questa trasformazione, sarà fondamentale lavorare sul cambiamento culturale, sulle competenze e sul miglioramento della qualità del nostro lavoro" Silvio Fraternali, Executive Director, responsabile di “Innovation and Business Support Rengineering” di Intesa Sanpaolo.

. “La forza dell’intelligenza artificiale sta nella sua capacità di generare connessioni: tra saperi, persone, tecnologie e territori. IT DAY ci ricorda che l’innovazione è un processo collettivo, alimentato da visioni concrete e dalla voglia di trasformare la complessità in opportunità. È qui che AI4I investe: nella creazione di ecosistemi che producano crescita e abbiano un impatto concreto sulle aziende e in senso lato sulla vita delle persone” Fiorenza Succu, Chief Evangelist AI4I.

Cybersecurity, AI, evoluzione dell’umanità e geopolitica che ridisegna i propri confini, tutto con un pizzico di magia portata da un master of ceremony d’eccezione quale Walter Rolfo che lancerà il suo messaggio dal palco della suggestiva cornice del BINARIO 3 delle OGR di Torino: “Vogliamo creare un futuro sostenibile dove ognuno abbia il diritto di essere felice. Vogliamo aiutare l’Italia a costruire un nuovo futuro attraverso la creazione di competenze, formazione e valorizzazione dei talenti, lo sviluppo di aziende e organizzazioni, la realizzazione di infrastrutture che portino le persone a conquistare la felicità, non come fine, ma come fondamento sul quale costruire una vita piena e soddisfacente e una nazione migliore.”

Il programma completo della giornata è già online: https://www.clubdi.org/it-day-2025