Crisi politica a Venaria Reale: la maggioranza non vota il bilancio consolidato

Crisi politica all'interno del Comune di Venaria Reale: lunedì il Consiglio comunale è saltato per mancanza del numero legale, mentre ieri la seduta si è svolta ma la maggioranza non ha votato il bilancio consolidato.

"Giulivi si dimetta"

E la minoranza va all'attacco del sindaco Fabio Giulivi , commentando: "Non ha più i numeri, si deve dimettere". Da mesi si registrano tensioni all'interno del centrodestra che guida la città della Reggia.

Una crisi che ieri sera è andata plasticamente in scena, con la maggioranza che ha fatto mancare i numeri necessari per approvare il bilancio consolidato. Il Partito Democratico di Venaria in Consiglio Comunale, ha commentato: "Venaria merita di meglio, siamo stufi di assistere a consigli comunali dove manca il numero legale."