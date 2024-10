Atp Finals, Cirio ottimista: "Credo possano restare per altri 5 anni a Torino"

"Le Atp Finals di tennis saranno a Torino dal 10 al 17 di novembre, stiamo lavorando con determinazione, con impegno e credo anche con una buona dose di buone prospettive per il futuro, per ottenere un'altra assegnazione di un quinquennio per le Atp per le quali sia la Regione Piemonte che la città di Torino hanno risposto positivamente, dando le garanzie che la Federazione ci aveva richiesto". Lo ha detto Alberto Cirio, governatore del Piemonte, ospite di AdnKronos, rispondendo a una domanda sul grande evento tennistico che Torinosi appresta ad ospitare per il quarto anno.

Dal grande tennis al rugby

Il governatore ricorda poi come non solo il Tennis sarà di scena in regione: "Il 23 novembre ci sarà Italia-Nuova Zelanda di rugby, abbiamo gli All Blacks ospiti della Regione Piemonte per una settimana, a gennaio avremo le Universiadi, 31 paesi del mondo che portano i loro atleti nel nostro Piemonte. E poi avremo le gare invernali, la Coppa del Mondo di sci, perché noi ci chiamiamo Piemonte, il nostro primo prodotto turistico è la montagna d'estate ma anche la montagna d'inverno".

"Ecco questa è una strategia ben precisa. Se le Atp Finals ti scelgono, se gli All Blacks ti scelgono, se i più grandi eventi sportivi come il Tour de France ti scelgono - e l'anno prossimo siamo l'unica candidatura internazionale per far partire la Vuelta da Torino - è perché ci hai lavorato, ci hai creduto e soprattutto hai anche investito".

L'idea di ospitare la Vuelta

"Le risorse che noi spendiamo per questi eventi non sono spese, sono investimenti, perché per ogni soldo pubblico che noi spendiamo abbiamo uno studio della Camera di Commercio di Torino che ci dice che il ritorno economico per il territorio e sugli eventi sportivi è altissimo", conclude Cirio.