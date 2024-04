Viaggio sulla nuova linea 21: tredici fermate, percorso circolare e un unico capolinea [FOTO e VIDEO]

Tredici fermate in un percorso ad anello con un unico capolinea in via Scialoja, a pochi passi dal MuFant, il museo legato al fantastico e al fantascientifico recentemente vincitore del bando YouToo con cui potrà ampliare gli spazi e diventare polo di attrazione di quest’area. Un luogo dove da oggi è presente la prima e ultima fermata sul nuovo percorso della linea 21, una zona altamente residenziale e che ora sarà collegata alla stazione Rebaudengo-Fossata, passando da Corso Venezia (dove sono presenti i gli ambulatori di via del Ridotto e del Larc) e tornando indietro dopo Piazza Baldissera.

L’assessora a bordo del 21

Anche l’assessora alla Mobilità della Città di Torino Chiara Foglietta è salita a bordo del bus per testare i nuovi percorsi attivati nella giornata di oggi, mercoledì 3 aprile, insieme alla linea 69, quest’ultima con un percorso circolare prolungato alla stazione Rebaudengo-Fossata.

Sul bus insieme all'assessora oltre a personale Gtt con il dirigente Giovanni Rabino, anche i consiglieri di Circoscrizione 5 Alice Arena, Emanuele Ippolito, Elisabetta Longhi e Carmela Ventra.

Foglietta: “21 e 69 rientrano nel Nuovo Trasporto Torino"

“Una richiesta di cui già si era parlato nello scorso mandato - ha commentato l’assessora - su richiesta avanzata dal Pd della Circoscrizione 5 e poi consultata con l’attuale consiglio circoscrizionale. Questi due nuovi percorsi fanno parte della grande progettualità del Nuovo Trasporto Torino presentato un anno fa, ad aprile 2023.” Le nuove fermate del 21 e del 69

La linea 21 prevede da oggi un percorso circolare che si prolungherà fino a piazza Baldissera.

Dal capolinea unico in via Scialoja presso la fermata 3736 “Scialoja Cap.” prosegue per via Reiss Romoli, via Ala di Stura, corso Grosseto, corso Venezia, inversione di marcia in piazza Baldissera, corso Venezia, corso Grosseto, via Ala di Stura, via Reiss Romoli e via Scialoja.

Anche sulla nuova linea 69 è previsto un percorso circolare con prolungamento alla stazione ferroviaria Rebaudengo-Fossata.

Dal capolinea unico in via Fossata presso la fermata 1627 - “Stazione Rebaudengo Cap.” prosegue per via Fossata, via Breglio, via Chiesa della Salute, corso Grosseto, via Paolo Della Cella, via Massari, via Stampini, strada dell'Aeroporto, via Lanzo (Borgaro), via Italia, via Gramsci, via Garibaldi, via Liguria, strada del Francese, strada dell'Aeroporto (Torino), via Veronese, via Lanzo, via Massari, via Paolo della Cella, via Bibiana, via Sospello, via Ala di Stura e via Fossata (capolinea).

Nuova Piazza Baldissera: “Cantiere al via entro un anno"

Su Piazza Baldissera l’assessora ha confermato come gli step progettuali stiano procedendo nel il rispetto del cronoprogramma annunciato.

“Lo studio di progettazione esterno sta continuando a lavorare per conto di Città di Torino, stiamo rispettando i tempi. Come avevamo annunciato il cantiere partirà nel primo trimestre del 2025. Tutto il 2024 sarà dedicato alla progetto di fattibilità tecnico-economica".