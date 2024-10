Sport |

La Reale Mutua brilla a Livorno e trova la prima vittoria in campionato

Mercoledì da leoni per i gialloblù che, dopo il passo falso all'esordio contro Verona, regolano Livorno con una prova di forza

credits: Filippo Del Monte

La Reale Mutua Basket Torino tira fuori i muscoli e con una eccellente prova su entrambi i lati del campo abbatte la neo-promossa Livorno. La squadra di coach Boniciolli controlla il rettangolo di gioco dall’inizio alla fine, scavando nella parte centrale match il solco che consente ai gialloblù di abbassare il ritmo negli ultimi 10’ e chiudere sul +18 (56-74). Ancora un’ottima prova di Ajayi, che sfiora la doppia doppia con 19 punti e 9 rimbalzi. In doppia cifra anche capitan Schina (10), Taylor (12) e Ladurner (10). CRONACA Dopo un paio di minuti interlocutori, Torino prende le dimensioni del Palamacchia e spinta dalle ottime percentuali del tiro da tre con Landi, Montano e Taylor inizia ad allungare il gap con i padroni di casa (9-16). Coach Andreazza richiama la squadra in panchina per provare ad interrompere l’inerzia gialloblù, ma il pallino del gioco all’uscita dalle panchine è sempre nelle mani di Torino che, dopo aver rispedito al mittente gli assalti amaranto grazie ai centri di Ladurner, chiude la prima frazione sul +9 (15-24). La Libertas prova a reagire e con due triple consecutive di Tozzi prova a rimettersi in scia, Torino però non è dello stesso avviso e trascinata dal solito Ajayi e dai centri di Ghiarlanda e Schina piazza un impressionate parziale di 17-0 (23-43) che, di fatto, chiude il match con 24’ di anticipo. Andata a riposo sul +18 (25-43), la Reale Mutua tocca anche il +25 (37-62), prima di chiudere il match senza grossi pensieri con il 56-78 finale. Prossimo impegno per la squadra di coach Boniciolli in casa, domenica 6 ottobre, contro l’Udine dell’ex capitano Mirza Alibegovic. Libertas Livorno-Reale Mutua Basket Torino 56-78 (15-24, 10-19; 112-19 19-16)

Livorno: Hooker, 5 Buca 6, Tozzi 6, Allinei 6, Italiano 4, Spinelli NE, Fratto 2, Fantoni 7, Filloy 2, Banks 10, Bargnesi 8, Paoletti NE. All. Andreazza

Torino: Landi 7, Montano 3, Taylor 14, Ladurner 10, Schina 12, Seck NE, GHiarlanda 6, Gallo, Ajayi 19, Severini 7, Garuzzo NE. All. Boniciolli.

Salvatore Macheda

