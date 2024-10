Il governatore Cirio piange la scomparsa di Franco Chimenti

“Con la scomparsa di Franco Chimenti lo sport perde un uomo appassionato e di grande qualità e il Piemonte perde un punto di riferimento importante che è stato essenziale per ospitare in questo territorio competizioni golfistiche di alto livello e renderlo sempre più centrale per questo sport a livello internazionale” dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio sulla scomparsa di Franco Chimenti, presidente di Federgolf.

"La sua dedizione allo sport e il suo contributo alla crescita del golf in Italia resteranno sempre impressi nella memoria di tutti noi. Un uomo di grande visione, che ha saputo guidare con competenza un intero movimento sportivo, trasformandolo in una realtà internazionale per l’Italia. Anche il Piemonte lo piange, riconoscente per il suo impegno nel far crescere questo sport nella nostra regione, dove ha lasciato un segno indelebile": Così l’assessore regionale allo sport Marina Chiarelli.