Coldiretti espande la rete, anche a Chivasso arriva il mercato di Campagna Amica

La rete dei mercati contadini di Coldiretti Torino si arricchisce di un nuovo mercato. Lunedì 7 ottobre, alle 14, apre il mercato di Campagna Amica a Chivasso.

Nello spazio di Piazzale Carlo Noè, saranno presenti 10 banchi gestiti da altrettante aziende agricole del territorio, per un’offerta completa che va dal pane e prodotti da forno alla carne di razza piemontese e di animali allevati nel rispetto del benessere animale; dalla frutta tipica estiva e autunnale fino alla grande varietà di verdure. Il mercato è aperto tutti i lunedì dalle 15 alle 19.

«Si tratta – spiega il presidente di Coldiretti Torino Torino, Bruno Mecca Cici - di un’offerta rivolta soprattutto ai cittadini di Chivasso ma pensiamo che possa completare l’offerta di prodotti contadini per tutti i comuni del Chivassese e del Basso Canavese. In questo modo, anche i consumatori di questa parte della provincia di Torino avranno a disposizione prodotti freschi a Km zero garantiti dai controlli di Campagna Amica. Aprire un nuovo mercato vuol dire analizzare l’offerta esistente per non sovrapporsi ai mercati già attivi e non danneggiarli, così come bisogna compiere tutta una serie di indagini e di analisi per fare in modo che il mercato di Campagna Amica si adatti alle esigenze dei cittadini e dei produttori. In questo, devo dire che abbiamo trovato una grand disponibilità nell’Amministrazione comunale e, in particolare, nel sindaco Claudio Castello. Il mercato sarà aperto al pomeriggio per garantire prodotti freschi a Km zero anche a qui consumatori che non hanno il tempo di fare la spesa al mattino».

«La tracciabilità – afferma il sindaco, Claudio Castello - la qualità e la filiera corta dei prodotti agricoli del mercato di Campagna Amica a Chivasso, oltre ad arricchire l’offerta commerciale in città, propongono un servizio di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche ai chivassesi e agli utenti dell’hinterland che scelgono sempre più spesso il nostro centro per i loro acquisti. In Coldiretti abbiamo trovato un interlocutore sensibile anche per questo progetto a chilometri zero».



«Con il mercato di Campagna Amica - precisa l’assessore all’Agricoltura Fabrizio Debernardi - ogni settimana aggiungiamo un nuovo appuntamento con le specialità ortofrutticole del territorio, rinnovando la tradizione di un’economia agricola che ha nella Fiera del Beato Angelo Carletti la sua espressione più emblematica. Il lavoro dei piccoli produttori agricoli incontra così la domanda sempre più esigente dei consumatori in un’iniziativa che Coldiretti ha saputo valorizzare in tutta Italia».

«La vivacità commerciale di Chivasso – sottolinea l’Assessore al Commercio Chiara Casalino - sarebbe impensabile senza l’offerta agricola del territorio. Il mercato di Campagna Amica risponde a questa peculiarità che ben si sposa con l’economia e la vocazione dei nostri campi. Come i vari appuntamenti consolidati nel nostro calendario settimanale, anche questa iniziativa è destinata ad accattivare la fidelizzazione dei cittadini sempre più consapevoli di un’alimentazione sana e genuina».



Cambia invece l’indirizzo del mercato di Campagna Amica di Villarbasse. Dallo spazio dedicato in via San Martino di fronte al Centro sportivo e alla strada provinciale, i banchi si spostano nell’area mercatale di via Vittone, in pieno centro, di fronte alle scuole. Il giorno di mercato resta invariato: il venerdì dalle 15 alle 19.