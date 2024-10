La Moldova torna in pista

La Moldova partecipa a TTG Travel Experience a Rimini dal 9 all’11 ottobre 2024 e si rimette in gioco grazie a nuovi itinerari e a un calendario di eventi che puntano su enogastronomia, patrimonio culturale e natura. Allo stand Moldova (n. 426 Pad. C1) saranno presenti ANTRIM, l'associazione nazionale dei tour operator incoming, Castel MIMI Wine resort, la Medical Tourism Association of Moldova e Tatrabis Tour Operator, il settore pubblico sarà rappresentato dal National Office of Tourism e Visit Chisinau. Molte le novità che si sommano alla forte ripresa dei collegamenti aerei. Sono sette, infatti, gli aeroporti italiani collegati a Chisinau (RMO) con voli diretti della durata di circa due ore, operati WizzAir, FlyOne e HiSky.

La Moldova è una destinazione dell'Europa orientale poco conosciuta, per ora, che offre un'autentica esperienza di viaggio. I viaggiatori curiosi sono ricompensati con l'antico patrimonio culturale, vino e gastronomia di eccezionale qualità, la natura incontaminata, i villaggi rurali ricchi di cultura tradizionale e un'autentica ospitalità che rende i moldavi tra i popoli più accoglienti del continente.

La lunga storia e il ricco patrimonio culturale della Moldova, dalla civiltà Cucuteni-Trypillian, sviluppatasi tra il 5.000 e il 3.000 a.C., fino all'Unione Sovietica nel XX secolo, hanno dato vita all'odierna Moldova indipendente, culturalmente diversificata, ricca di agricoltura (e vino). C'è molto da scoprire in Moldova, che si tratti di percorrere i tunnel della "Città del vino" sotterranea di Cricova, dormire in una botte di vino nello storico Chateau Purcari, scoprire la cultura e la cucina gagauza nel sud, visitare la Transnistria per fare un salto indietro nell'URSS, fare kayak nei fiumi Prut o Dniester, esplorare i monasteri scavati nella roccia a Orheiul Vechi, pedalare lungo il Lago Beleu nella Riserva della Biosfera UNESCO, degustare vini moldavi, soggiornare in un B&B rurale, imparare a cucinare piatti tradizionali moldavi o esplorare la capitale Chisinau con i suoi locali alla moda, il prestigioso Teatro dell'opera e la grandiosa architettura.

La Moldova è uno dei più antichi produttori di vino al mondo, con oltre 7000 anni di tradizione vinicola. Ospita la più alta concentrazione di vigneti pro capite e la più grande collezione di vino al mondo nella cantina Milestii Mici. Per conoscere e apprezzare il vino moldavo basta seguire una delle Strade del vino "Iter Vitis" del Consiglio d'Europa, che combinano il meglio del vino e del patrimonio culturale, con soste in cantine, monasteri, riserve naturali, fortezze e altre attrazioni. Uno degli ultimi percorsi enoturistici lanciati va da Mircești a Sculeni: 80 km, oltre 20 attrazioni turistiche e la riserva naturale Plaiul Fagului.

Il calendario eventi Tree of Life 2024 della Moldova offre oltre 40 manifestazioni dedicate a eventi culturali, folklore, sport, enogastronomia che si svolgono durante l’anno nella capitale Chişinău e in molte alte località. Uno strumento utile per gli operatori e i viaggiatori che vogliono unire la visita del paese a un evento tematico, come DescOpera, il festival di musica classica all’aperto che si svolge in giugno e il National Wine Day, il più grande evento del paese dedicato al vino nel primo weekend di ottobre con stand enogastronomici e danze folkloristiche nel centro di Chisinau e decine di eventi nelle cantine di tutto il paese.