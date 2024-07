Lutto nel mondo dell'arte: addio al vicedirettore dell'Accademia Albertina Edoardo Di Mauro

Lutto nel mondo dell'arte, è mancato oggi all'età di 64 anni Edoardo di Mauro al termine di una breve malattia.

Nato nel 1960 a Torino da una famiglia italo-greca rimpatriata dall'Egitto in Italia nel 1957. Dopo due anni in Svizzera, a Losanna, e tre anni a Genova è rientrato a Torino nel 1966.

Attuale vice Direttore dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino di cui era già stato Direttore dal 2020 al 2023, è stato anche fondatore e presidente del Mau - Museo di Arte Urbana.

Dopo gli studi al Liceo Scientifico Alessandro Volta, ha conseguito la laurea in Lettere, indirizzo filologico con una tesi su Marinetti.

Critico d'arte ed organizzatore culturale, dal 1994 al 1997 è stato condirettore della Galleria Arte Moderna e dei Musei Civici.

"La sua continua attività di ascolto e promozione dei giovani artisti e degli studenti e l’esperienza del MAU-Museo di Arte Urbana di Torino ne hanno fatto negli anni un imprescindibile punto di riferimento, di cui in molti sentiranno la mancanza" ricorda l'Accademia Albertina. Al cordoglio dell'Accademia si aggiunge quello del sindaco Stefano Lo Russo: "La sua passione per l'arte come mezzo di educazione ed espressione ha donato alla città tante iniziative di grande valore. Ai suoi cari vanno sincere condoglianze".

E le condoglianze sono arrivate anche da parte del presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura, Marina Chiarelli. "Con la scomparsa di Edoardo Di Mauro, Torino e il Piemonte perdono una figura centrale nel panorama artistico torinese e nazionale che ha saputo portare l'arte nelle strade, avvicinandola alla comunità e soprattutto ai giovani trasformando il paesaggio urbano in un museo a cielo aperto. Il suo contributo come direttore dell'Accademia Albertina di Belle Arti, dove ha anche insegnato, e il suo ruolo negli anni '90 alla GAM e ai Musei Civici di Torino, hanno segnato momenti importanti come la nascita di Artissima e del mese dell’arte contemporanea a Torino".