Rissa durante la festa dei coscritti a Pratiglione, 25enne aggredito dal branco: 12 denunciati

La sera del 2 gennaio scorso a Pratiglione, in frazione Carella, si è svolta la festa dei “coscritti” dell’anno 2006 dove hanno partecipato ragazzi provenienti da Prascorsano, Favria, Salassa e San Colombano Belmonte. Da qualche tempo, sembra che i giovani siano più interessati a regolare i conti tra bande rivali che a brindare all’arrivo della maggiore età.

In dodici contro uno

Alle 22.30 circa infatti due ragazzi hanno iniziato ad azzuffarsi, per poi scagliarsi in dodici contro uno solo. La vittima, un 25enne, è stata sopraffatto da calci e pugni: a furia del branco si è fermata solo quando il giovane è riuscito a scappare. Scene da follia, dove è spuntata addirittura una pistola: un giovane l'ha impugnata, per poi esplodere qualche colpo in aria. I militari hanno accertato in seguito che si è trattava di una scacciacani.

Nessuno ha chiamato i Carabinieri

Tutto si svolto rapidamente, nessuno di loro ha chiamato le forze dell’ordine e come se nulla fosse sono ritornati festeggiare. A seguito delle lesioni, il ragazzo colpito è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari che gli hanno riscontrato una prognosi di 15 giorni.



L’attività investigativa dei militari si è rilevata piuttosto complessa, molti partecipanti hanno glissato con un “non ricordo” e soltanto grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ai riconoscimenti fotografici e alle varie perquisizioni domiciliari i Carabinieri sono riusciti ad identificare i presunti colpevoli.

La pistola scacciacani insieme ad un dissuasore elettrico utilizzati per intimorire la vittima durante l’aggressione sono stati rinvenuti a casa di un 18enne. Le persone denunciate sono state 12. Sette 18 enni, un 17 enne, un 20 enne, due 21 enni e un 55 enne. Tutti gravemente indiziati di “lesioni