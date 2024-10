Inaugurato a Venaria Reale il nuovo Centro Lavoro

Nel pomeriggio odierno, 4 ottobre, è stato inaugurato il nuovo Centro Lavoro della Città di Venaria Reale. Alla inaugurazione, oltre al sindaco Fabio Giulivi, presenti tra gli altri anche il ministro Paolo Zangrillo e l'assessore regionale Maurizio Marrone.

Il Comune di Venaria ha acquisito al patrimonio comunale

dall’A.N.B.S.C. (Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la

Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità) alcuni immobili.

A seguito di una procedura pubblica per il loro affidamento a fini

sociali il solo immobile di piazza Cavour n. 4 (ex bar) non è stato

oggetto di interesse. L’Amministrazione ha così deciso di utilizzarlo direttamente, riqualificandolo per destinarlo a sede di un nuovo centro comunale di servizi per il lavoro.

È stata un’operazione di alto significato simbolico: uno spazio

sottratto alle attività criminali diventa un presidio di legalità,

essendo il lavoro lo strumento più potente per dare dignità alle persone e strapparle all’illegalità.



Il progetto di riqualificazione dell’immobile e della sua

funzionalizzazione è stato candidato al bando regionale L.R. 14/2007,

art. 7 lett. a): Contributi ai Comuni per il recupero dei beni

confiscati Anno 2022, ottenendo un finanziamento.