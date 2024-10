Teatro, Binasco apre la stagione dello Stabile accanto a Giuliana De Sio: in scena "Cose che so essere vere"

Valerio Binasco sceglie Giuliana De Sio per accompagnarlo nel debutto della nuova stagione del Teatro Stabile di Torino. Per l'occasione il direttore artistico della rassegna mette infatti i panni da regista e quelli da protagonista in Cose che so essere vere (Things I Know to Be True) di Andrew Bovell, nella traduzione di Micol Jalla, lo spettacolo in scena dal 7 al 27 ottobre al Teatro Carignano.

Il toccante, divertente e coraggioso dramma ruota intorno alla storia di una famiglia e di un matrimonio. Insieme a Binasco e alla De Sio, nel primo allestimento italiano, ecco Fabrizio Costella, Giovanni Drago, Giordana Faggiano, Stefania Medri. Lo spettacolo è coprodotto dal Teatro Stabile Torino – Teatro Nazionale, dal Teatro Stabile di Bolzano e dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale.

La pièce è ambientata in una villetta nella periferia meridionale di Adelaide, in Australia, dove vivono Bob e Fran Price. Quando Rosie, la più giovane dei loro quattro figli, torna rocambolescamente a casa dopo un breve viaggio in giro per l’Europa è certa di far parte di una famiglia solida e inossidabile: ma all’arrivo della ragazza le crepe che silenziosamente si sono insinuate nei rapporti tra i familiari ribaltano ogni certezza. Il testo è una fotografia complessa e acuta dei meccanismi domestici e matrimoniali, che muta continuamente punto di vista attraverso gli occhi di quattro fratelli che lottano per definire se stessi, al di là dell’amore e delle aspettative dei genitori. Bovell (1962), scrittore e drammaturgo australiano pluripremiato, autore di numerosi testi tra cui Speaking in Tongues di cui ha curato l’adattamento cinematografico dal titolo Lantana, e When the Rain Stops Falling, affronta in questo dramma la perdita di fiducia e il potere del passato di plasmare il futuro.

"Cose che so essere vere appare fin dalla prima lettura come un testo di grande impatto emotivo", spiega Binasco. "Bovell penetra senza pudore in tutti i sentimenti che possono dar vita a un ritratto di famiglia e cattura la nostra commozione. La sua è una scrittura agile e libera che mostra virtuosisticamente una tecnica molto contemporanea, ma per fortuna non è un autore innamorato della sola tecnica. Si direbbe anzi che la sua idea di teatro contemporaneo non possa fare a meno di qual caro vecchio arnese che è il raccontare una storia. Caso abbastanza raro tra gli autori contemporanei, Bovell crede infatti nella trama ancor più di quanto creda nella pura forma. Questa caratteristica dà un sapore piacevolmente retrò ai suoi drammi, che per quanto riguarda il resto – struttura e personaggi – sono invece molto contemporanei".

INFO

Cose che so essere vere

Teatro Carignano, piazza Carignano 6 - Torino

Da lunedì 7 a domenica 27 ottobre

Orari: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica ore 16; lunedì riposo.

Prezzo dei biglietti: Intero 37 euro – Ridotto 34 euro

Tel. 0115169555 – Numero Verde: 800235333 – email biglietteria@teatrostabiletorino.it