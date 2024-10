Carlton Myers e la Final 8 di Coppa Italia di basket a Torino: "Scommessa vinta, speriamo restino in città oltre il 2025""

Ha vinto la prima Coppa Italia della storia della gloriosa Fortitudo Bologna, per anni è stato il miglior marcatore del campionato e il leader della nostra Nazionale di basket. Carlton Myers racconta di come è stato conquistato dalla Torino dei canestri, lui che all'inizio non credeva nella scelta di ospitare all'ombra della Mole più edizioni della Final 8 di Coppa Italia. Lei era scettico su Torino come sede per ospitare le Final Eight, vero?

"Sì, non lo nego: sono rimasto sorpreso. In passato si è sempre cercato di fare queste manifestazioni in città che avessero una tradizione di basket come Pesaro, Bologna e Treviso. Quindi aver l'ardire di andare in una città che non ha una tradizione cestistica, ma bensì di calcio, era una scommessa che è stata vinta".

Perché?

"La prima edizione già era stata un successo, con grande partecipazione. Il secondo anno è stato addirittura superato nelle aspettative: c'erano molti torinesi che hanno supplito alla mancanza di supporter delle altre squadre. Questo è un dato molto importante".

Cosa ha fatto la differenza a Torino?

"Se le squadre non hanno un giocatore simbolo per attirare il pubblico, tipo Michael Jordan, allora diventa importante il territorio, l'organizzazione e le aziende: senza queste ultime gli eventi non possono essere organizzati. Questo ha fatto sì che le Frecciarossa Final Eight di Torino negli ultimi anni abbiano avuto un enorme successo. Io ero scettico all'inizio a scegliere Torino, ma poi il 50% del pubblico era torinese. Torino non è mai stata conosciuta per avere appassionati di basket".

Quanto manca al basket nazionale una piazza come Torino in serie A1? E quanto manca anche la sua ex Fortitudo?

"Manca tanto, perché i torinesi sono di "bocca" buona. Nel senso che una squadra in serie minore di basket, ma anche di calcio, non è molto appetibile. Invece quando ci sono i grandi eventi, come è stato dimostrato con le Final Eight, accorrete in massa. Quindi una squadra in A1 speriamo che arrivi presto a Torino, così come speriamo tornino presto Pesaro e la Fortitudo. Non me ne vogliano le altre squadre che militano in A2, ma il basket ha bisogno di questo, oltre a risultati di livello internazionale".

Il futuro Final Eight dopo il 2025? "Io farei ancora altri anni qui a Torino, magari per un totale di cinque. Solleciterei Torino ed il territorio a farlo".

Chi lo vince lo scudetto? Si uscirà dal duopolio Virtus Bologna-Milano degli ultimi anni?

"Io non vedo altri competitor, se vuoi posso inventare un'altra squadra (ridendo). Sulla carta, Milano e a Bologna sono quelle che la fanno da padrone".

La Coppa Italia ha premiato Brescia e Napoli nelle ultime due edizioni. Ci sarà ancora spazio per una outsider?