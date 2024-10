A Torino platani infestati dalla tingide, Tresso: "Studiamo piano contro l'insetto"

Torino "invasa" quest'estate dalla tingide del platano. Complice le piogge abbondanti e le elevate temperature, si è registrato un aumento elevato della presenza di questo insetto che hanno infestato alcune abitazioni: all'oratorio del Valdocco ai bimbi del centro estivo è stato impedito di usare l'area giochi perché collocata sotto un albero pieno di parassiti.

Nessun pericolo per l'uomo

Questi insetti non sono pericolosi per l'uomo, cioè non pungono né possono creare irritazioni, ma causano oggettivo fastidio. Le tingidi poi, attraverso la produzione di melata, provocano l'ingiallimento delle foglie e l'indebolimento del platano.

Un problema che il Comune intende affrontare in modo deciso, come chiarito dall'assessore al Verde Francesco Tresso, su sollecitazione del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.