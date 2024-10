Festa alla Circoscrizione 5, nozze d'oro per 160 coppie: "Matrimonio cuore pulsante della famiglia" [FOTO]

Circoscrizione 5 in festa per i 50 anni di matrimonio di 160 coppie. Una cerimonia ricca di gioia, durante la quale è stata consegnata la permagena agli sposi del 1973 circondati dall'affetto di figli e nipoti.

"Spesso queste coppie, non più giovanissime, funzionano come dei veri e preziosi ammortizzatori sociali nel supporto ai figli e nipoti", ha concluso. A prendere la parola il presidente Crescimanno, che ha osservato: "In un’epoca in cui tutto sembra muoversi così rapidamente, questa conquista brilla come un faro di stabilità e impegno".