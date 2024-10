Fiaccolata pro Palestina in piazza Castello nell'anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre

Una Piazza Castello piena di gente ricorda le vittime palestinesi nell'anniversario della strage di Hamas. Un anno fa la strage di Hamas Un anno fa, l'attacco del gruppo terroristico palestinese nei confini israeliani ha causato 1200 morti, 200 persone scomparse e più di 200 prese in ostaggio. L'attacco ha dato il via alla drastica risposta israeliana, che ha portato alla distruzione della striscia di Gaza e all'invasione del Libano di una settimana fa, con lo scopo di annientare Hamas ed Hezbollah, milizie affiliate all'Iran. Due giorni fa, una manifestazione nazionale per omaggiare le vittime palestinesi è stata vietata dalla Questura, ma alcune centinaia di persone sono comunque scese in piazza per chiedere la fine dell'invasione e protestare contro la decisione. Un migliaio i manifestanti

Stessa sorte oggi per la manifestazione organizzata a Torino, nell'esatto giorno della strage di Hamas, e per questo è stata negata l'autorizzazione della questura. Un migliaio di manifestanti hanno comunque ignorato il divieto e si sono ritrovati in piazza Castello dalle ore 20, per una fiaccolata e una serie di flash mob in ricordo delle vittime palestinesi. Spezzoni di universitari e studenti delle superiori hanno raggiunto la piazza partendo da piazza Arbarello e dal Campus Einaudi. Centro blindato, corteo lungo via Po

Il centro è blindato al passaggio di automobili ma nessuna chiusura per i pedoni, che possono procedere liberamente. Ai manifestanti è stato permesso manifestare in piazza ma non muoversi in corteo: le forze dell'ordine hanno bloccato ogni ingresso con camionette e auto.