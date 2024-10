Umberto Tozzi, la tappa torinese del suo ultimo tour all'Inalpi Arena

Umberto Tozzi arriva con la tappa torinese del suo ultimo tour “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR”. Sarà all’InAlpi Arena il 12 ottobre.

Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, l’annuncio a sorpresa dell’addio alle scene è stato dato il 15 marzo 2024 al Teatro L’Olympia, la sala concerti più antica di Parigi, un auditorium tra i più prestigiosi del mondo, palco che l’artista ha calcato per tre volte, l’ultima delle quali a gennaio 2024, e che sarà una delle immancabili tappe de “L’ULTIMA Notte rosa THE FINAL TOUR”.

Il 14 settembre all’Arena di Verona Umberto Tozzi sul palco dei TIM Music Awards 2024, trasmessi in diretta in prime time su Rai 1, è stato premiato sia per questo straordinario tour sia per i suoi 50 anni di carriera.

L’ultima occasione per vivere le emozioni dei live di Umberto Tozzi è una sequenza di quasi 60 spettacoli indimenticabili (oltre 30 in Italia e altrettanti all’estero) che toccheranno ben 4 continenti tra il 2024 e il 2025: Europa, America, Asia e Oceania. Accompagna l’inconfondibile voce dell’artista un’orchestra di 21 elementi, l’Ensemble Symphony Orchestra.