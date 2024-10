Finalmente è iniziato Uptober per il Bitcoin? Ecco la risposta che tutti aspettavano

Il mercato delle criptovalute sembra offrire nuove speranze, con il Bitcoin che ha registrato un aumento del 3% lo scorso venerdì e raggiungendo un massimo giornaliero di oltre 62.300 dollari.

Questo aumento è stato alimentato da un report sull’occupazione USA positivo, che ha messo in evidenza la creazione di un numero di posti di lavoro a settembre ben oltre le aspettative dei 140.000 attesi da Wall Street.

Con un tasso di disoccupazione che è sceso al 4,1%, le prospettive economiche appaiono più rosee che mai, contribuendo all’ottimismo nel mercato delle criptovalute in generale. Grazie a questo sentiment positivo, la prevendita di Crypto All-Stars ($STARS) si è distinta superando i 2 milioni di dollari e registrando un forte interesse da parte degli investitori.

Dunque, mentre il Bitcoin continua la sua ripresa anche quest’oggi con un prezzo che si aggira intorno ai 63.000 dollari, si prospetta un ottobre promettente, che potrebbe essere un mese cruciale per gli investitori nel settore crypto.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU CRYPTO ALL-STARS

Le previsioni ottimistiche sull'economia potrebbero dare slancio al Bitcoin

Con il prezzo del Bitcoin che ha superato i 63.000 dollari, gli investitori sono tornati alla carica. Venerdì, il Bureau of Labor Statistics ha riportato un aumento di 254.000 posti di lavoro a settembre, ben oltre le aspettative degli economisti, che prevedevano solo 140.000 nuovi posti. Questo importante incremento ha contribuito a rassicurare gli investitori riguardo a un possibile rallentamento economico, aumentando così l’attrattiva degli asset rischiosi come le criptovalute.

Leena ElDeeb, analista di ricerca presso 21Shares, ha sottolineato che la forza del mercato del lavoro potrebbe portare a un abbassamento dei costi di prestito, favorendo così la crescita del Bitcoin. Secondo ElDeeb, "Il Bitcoin e gli asset crypto sono sensibili ai dati sul mercato del lavoro poiché influenzano le decisioni della Fed sui tagli dei tassi, che hanno un impatto positivo sul Bitcoin". Dopo una settimana volatile, il Bitcoin è sceso del 6%, in parte a causa di tensioni geopolitiche, i recenti segnali suggeriscono un potenziale recupero.

La Federal Reserve, sotto la guida del presidente Jerome Powell, ha recentemente chiarito che le attese per un drastico taglio dei tassi di interesse sono diminuite. Le aspettative per un abbassamento di 50 punti base sono scese al 5% secondo il CME Group’s FedWatch Tool. Questa situazione, combinata con l’attenzione crescente sulle condizioni del mercato del lavoro, potrebbe portare a una propensione al rischio positiva tra gli investitori.

Il contesto attuale registra anche deflussi dagli ETF su Bitcoin, inclusi quelli di BlackRock, che hanno registrato una riduzione dei fondi per la quarta volta. Tuttavia, nonostante queste fluttuazioni, gli analisti restano ottimisti, suggerendo che il solido clima economico possa sostenere il Bitcoin nel lungo termine.

Zach Pandl di Grayscale Investment ha indicato che la combinazione di crescita economica e discussioni sui tagli ai tassi d’interesse potrebbe avvantaggiare la criptovaluta regina, rendendola attraente per gli investitori a lungo termine.

E le altre? Le altcoin sono tutte in ripresa e il mercato positivo sta trainando anche le meme coin e alcune delle migliori prevendita attualmente in corso, come Crypto All-Stars ($STARS) che ha superato i 2 milioni di dollari.

La prevendita di Crypto All-Stars ($STARS) supera i 2 milioni di dollari

La prevendita di Crypto All-Stars ha raggiunto un traguardo notevole, superando i 2 milioni di dollari. Questo progetto si distingue nel panorama delle criptovalute per la sua integrazione di meme coin e staking, creando un ecosistema innovativo chiamato MemeVault.

Se da un lato il mining tradizionale richiede l’acquisto di costosi hardware e risorse energetiche notevoli, lo staking offre un metodo più accessibile per guadagnare ricompense passive. Gli utenti possono semplicemente bloccare i loro token in un wallet crypto, utilizzando dispositivi comuni, e guadagnare premi in cambio.

Il token nativo di Crypto All-Stars, $STARS, è attualmente venduto a $0,0014887 e si prevede che il suo valore aumenti man mano che la prevendita avanzerà nelle sue fasi. Grazie ad una tokenomica ben definita, il progetto prevede una distribuzione strategica dei token $STARS per incentivare il coinvolgimento degli utenti e promuovere il MemeVault.

La roadmap del progetto include anche un'intensa campagna di marketing, con l'obiettivo di quotare il token su exchange centralizzati e decentralizzati, mentre si punterà a collocare $STARS tra le prime dieci meme coin del settore.

Investire in Crypto All-Stars rappresenta quindi un’opportunità interessante per chi desidera esplorare il mondo delle meme coin in costante crescita. Per non perdervi nemmeno un aggiornamento, potete seguire le pagine social del progetto: X e Telegram.

VAI ALLA PRESALE DEL TOKEN STARS