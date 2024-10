A Pinerolo un incontro per smontare i luoghi comuni sul conflitto israelo-palestinese

Una serata per riflettere e smontare i luoghi comuni sul conflitto israelo-palestinese. Il comitato pinerolese Bds, che chiede la fine della guerra, propone per stasera, lunedì 7, alle 21, al Salone dei Cavalieri di viale Giolitti 7 a Pinerolo un incontro con lo scrittore Amedeo Rossi, che presenterà il suo libro ‘Le parole divise. Israele/Palestina. Narrazioni a confronto’ (Edizioni Q, 2022). Un testo scritto prima del 7 ottobre 2023, quando Hamas ha attaccato Israele, che spiegherà come questo attacco “non sia arrivato dal nulla”. L’appuntamento segue il ritrovo di sabato mattina al Monumento alle vittime della violenza e dell’intolleranza, dove il gruppo più volte si è incontrato per mostrare solidarietà e chiedere il cessate il fuoco.