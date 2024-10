Confluenze, da San Salvario a Nizza Millefonti scorre il dialogo sul territorio per fare inclusione

Attraverso un calendario di eventi, incontri, proiezioni che prenderà il via il 10 ottobre e proseguirà per altre due stagioni, Confluenze mira a connettere gli abitanti e il territorio attraverso l’incontro ma soprattutto la cultura, l’arte, l’intrattenimento e l’inclusione sociale.

L’obiettivo principale è quello di coinvolgere pubblici solitamente svantaggiati o addirittura esclusi dalla fruizione della cultura - persone con disabilità cognitive e psicomotorie, senza fissa dimora, richiedenti asilo, comunità immigrate, mamme con figli in tenera età, anziani – attraverso un calendario di eventi che mira a valorizzare anche spazi inutilizzati o sottoutilizzati come quelli contigui ai sei partner, scuole, parchi, aree pedonali.

Dal 10 ottobre a fine mese la prima tornata di eventi – tutti fruibili gratuitamente - si susseguiranno, talvolta anche in contemporanea, nei sei siti, favorendo e incentivando la circuitazione del pubblico tra i due quartieri e gli spazi coinvolti.

“ Confluenze rappresenta una straordinaria opportunità per creare un dialogo autentico tra persone e territorio attraverso cultura, arte e intrattenimento, favorendo occasioni di incontro e condivisione, a supporto di una rete mirata al benessere e all'inclusione sociale. La collaborazione tra le Case di quartiere San Salvario e Barrito, il Polo culturale Lombroso 16, il Cineteatro Baretti e i Circoli Sud e Imbarchino punta a valorizzare il senso di appartenenza della comunità a luoghi accoglienti e accessibili, nei quartieri di San Salvario e Nizza / Millefonti.

Questo processo prenderà ufficialmente il via a partire da ottobre. In particolare, segnaliamo la giornata inaugurale dell'11 ottobre presso il Polo culturale Lombroso16, che segnerà l'inizio di una serie di iniziative volte alla promozione del benessere del pubblico coinvolto", spiega Giovanna Solimando, presidente dell'Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario ETS, capofila del progetto.