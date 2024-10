Missione Vita OdV organizza un convegno sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nel campo socio-sanitario

Il 23 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 16.00, presso l'Aula Magna Dogliotti dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, si terrà l'evento "Il presente e il futuro della tecnologia in ambito socio-sanitario: dalla telemedicina alla digitalizzazione all'intelligenza artificiale", organizzato dall'associazione Missione Vita OdV, in collaborazione con Mutua Piemonte ETS, e dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

L'incontro prevede una serie di tavole rotonde che affronteranno diverse tematiche legate all'uso dell'intelligenza artificiale nel settore sanitario. Saranno discusse le attuali esperienze, le possibili ricadute future e le implicazioni per il rapporto medico-paziente. Verranno inoltre esaminate le politiche nazionali e regionali in materia.

L'evento è aperto a tutti, in quanto le trasformazioni in atto riguardano non solo i professionisti del settore ma l'intera comunità. Per i professionisti sanitari è prevista la possibilità di iscriversi attraverso la piattaforma ECM Piemonte (www.formazionesanitapiemonte.it), seguendo le modalità indicate.