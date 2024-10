Lotta alla droga, giro di vite dei carabinieri: quattro persone arrestate in pochi giorni

Altri due arresti, nelle stesse ore, in zona “Madonna del Pilone”: in strada comunale della Basilica di Superga i militari dell’Arma hanno notato due giovani aggirarsi con fare sospetto nei parcheggi vicino alla Basilica di Superga. Fermati per un controllo, nell’autovettura dei due sono stati trovati cinque panetti di hashish – due del peso di 200 grammi circa e tre da 300 – nascosti nel poggiatesta dei sedili anteriori del mezzo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata mentre per i due – un ventunenne ed un diciottenne residenti nell’Alessandrino – si sono aperte le porte del carcere.