Caluso (TO): domenica 13 ottobre arriva "OLISTIKHA FESTIVAL" tra Arti e Scienze Olistiche

In occasione della Festa Patronale, nel centro storico, dalle 10 alle 19, “OLISTIKHA FESTIVAL” offrirà una giornata ricca di attività per avvicinare cittadini, turisti e curiosi al mondo delle arti e delle scienze olistiche. Un'occasione per esplorare nuove pratiche, conoscere tecniche di benessere psico-fisico e riflettere sull’importanza del rapporto tra uomo e ambiente.

Il bellissimo Parco Spurgazzi e l’attigua Piazza Ubertini saranno il nostro palcoscenico e verrete accolti con competenza ed entusiasmo dai nostri operatori olistici che vi accompagneranno in questo affascinante viaggio alla scoperta di un nuovo equilibrio interiore. Vi attende infatti un Festival dedicato al Benessere Olistico a 360 gradi, anche attraverso un ricco programma di workshop e conferenze.

Il Festival sarà suddiviso in diverse aree tematiche per offrire esperienze diversificate e rispondere a molteplici interessi:

- Area Benessere: saranno presenti attività come massaggi ayurvedici, sonori e rilassanti, pratiche energetiche come Reiki e Pranic Healing, oltre a cromoterapia e cristalloterapia.

- Area Movimento: si potrà partecipare a sessioni di Yoga, Tai Chi, arti marziali e Biodanza, discipline che promuovono il benessere psicofisico attraverso il movimento consapevole.

- Area Conferenze e Workshop: uno spazio dedicato a conferenze e seminari, dove relatori e operatori condivideranno conoscenze su guarigione, energia e consapevolezza.

- Area Nutrizione: esperti di alimentazione olistica saranno a disposizione per spiegare l’importanza della nutrizione nel processo di guarigione psicofisica.

- Area Sociale: un’area volta a sensibilizzare su temi legati alle disabilità, alle neurodivergenze e all’inclusione sociale.

- Area Commerciale: stand dedicati a prodotti naturali, biologici e artigianali, in linea con la filosofia olistica.

Durante la giornata, si alterneranno conferenze e workshop, offrendo ai partecipanti numerose occasioni per approfondire diverse discipline e pratiche olistiche.

Il programma prevede incontri formativi e pratici su vari temi legati alle scienze olistiche:

11.00 - 12.00: "Il prato nel piatto: come l'alto Piemonte può trovare la sua identità gastronomica grazie alle erbe spontanee" - Ganni Edga Pietro

12.00 - 13.00: Conferenza illustrativa sul PRANIC HEALING - Stefania Angela Giuliani e Carlo Emanuele Musso

13.00 - 13.30: Musica celtico medievale e giocoleria - I Menestrelli di Avalon

14.00 - 14.30: "L'energia che crea il corpo racchiude in sé la capacità di guarirlo" - Barbara Casiraghi

14.30 - 15.00: "Bagno sonoro con le campane di cristallo" - Ramona Ottino

15.00 - 16.00: "Le erbe spontanee, il vero “tesoro” della Valchiusella" - Laura Lancerotto, presidente Club Amici Valchiusella

16.00 - 17.00: "Conoscere se stessi attraverso l’acqua" - Giuseppe Scaringella Vassalli

17.00 - 18.00: "Accedere al proprio Potere – Le chiavi di accesso" - Alessandra Colombo

18.00 - 19.00: Spettacolo "Tamburi di Acqua & Fuoco" - I Menestrelli di Avalon

OLISTIKHA FESTIVAL rappresenta un’opportunità unica per immergersi nel mondo delle arti e delle scienze olistiche, esplorando nuove pratiche di benessere e consapevolezza. L’evento è aperto a tutti, dai neofiti ai più esperti, e promette di offrire una giornata di arricchimento personale, sociale e spirituale.

L’evento è organizzato da OLISTIKHA A.P.S. ma uno speciale ringraziamento va al Comune di Caluso e alla Pro Loco di Caluso che hanno abbracciato con entusiasmo questa nostra iniziativa.

Programma e dettagli sul sito www.olistikhafestival.com

Vi aspettiamo numerosi!!

Sito web: olistikhafestival.com

Facebook: Olistikha Festival

Instagram: OlistikhaFestival

Mobile: 347 271 0497

e-mail: olistikhafestival@gmail.com