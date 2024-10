Gruppo BPER Banca: la sede di Torino ospita i giovani delle scuole per “STEAM skill per il futuro” [VIDEO]

BPER Banca partecipa con l’apertura di diverse sedi storiche tra cui Torino che oggi, 8 ottobre, è visitabile dal pubblico, con tour guidato e gratuito, lo storico Palazzo Mossi Pallavicino che ospita Sede della Direzione Regionale Nordovest di BPER in Via Santa Teresa 11.

La sede di Torino sarà aperta tutto il giorno, dalle 10 alle 18, accoglie dal mattino gli studenti delle superiori per “STEAM skill per il futuro”, un evento formativo in collaborazione con l’Unione Industriali di Torino nell’ambito del PMI Day, in cui i ragazzi incontreranno gli ingegneri finanziari BPER che spiegheranno come scienze, tecnologie e matematica stanno diventando fondamentali per le banche e la finanza. I giovani visiteranno anche il palazzo storico di BPER venendo a contatto con le attività sempre più rilevanti che la Banca svolge nell’ambito dei beni culturali. L’acronimo STEM (Science, Technology, Engeneering, Mathematics) si arricchisce allora della A di Art e si trasforma in STEAM, icona di sostenibilità e resilienza per il futuro.