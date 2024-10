Doppio tentativo di furto nel fine settimana a Nichelino

Il primo fine settimana di ottobre ha visto in azione i malviventi a Nichelino, con un doppio intervento dei carabinieri per un tentativo di furto ed uno andato a buon fine (anche se con un magro bottino).

Tra via Torino e via Toti

I ladri prima hanno preso di mira gli uffici della Azimut, azienda di via Torino, forzando l'ingresso ma non riuscendo a portare via nulla perché l'allarme è scattato subito, costringendoli a una precipitosa fuga.

Poco dopo i malintenzionati (probabilmente gli stessi del precedente tentativo) si sono spostati in via Toti, riuscendo ad entrare in un negozio, portando via però solo i soldi del fondo cassa trovati.

Indagano i carabinieri

Proprio il loro modo di operare lascia intendere che non siano ladri 'professionisti': su quanto accaduto intanto indagano i carabinieri.