Bordese (Fdi): “Il Piemonte procede spedito grazie a opere strategiche e Zls”

Sono state illustrate questa mattina, in II Commissione del Consiglio Regionale del Piemonte dall’assessore Enrico Bussalino, le principali opere strategiche per il Piemonte (in allegato l’elenco completo).

Nel corso dell’audizione sono stati altresì analizzati gli interventi riguardanti la logistica per i quali la Regione prevede di aprire i bandi per le Zone Logistiche Semplificate.

Soddisfazione per il momento di confronto e di approfondimento è stato espresso dalla vicepresidente della II Commissione, Marina Bordese di Fratelli d’Italia: “Ringrazio l'assessore Enrico Bussalino per l'illustrazione delle opere strategiche in corso, verso le quali è massima l'attenzione della Giunta Regionale sull'iter procedurale, e per aver aggiornato la II Commissione sulle Zls (Zona Logistica Semplificata, ndr) rispetto all'importante tema della logistica per il territorio piemontese”.

“Le opere strategiche e le Zls - conclude Bordese - sono fondamentali per lo sviluppo dei territori, stiamo andando nella giusta direzione, continueremo a vigilare e a pungolare, laddove servisse, per il rispetto dei tempi”.