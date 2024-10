Gli astronauti di Axiom-3 ospiti al Grattacielo della Regione

Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha accolto oggi al Grattacielo Piemonte, i componenti dell’equipaggio della Missione spaziale Axiom-3, composto dal Colonnello Walter Villadei dell'Aeronautica Militare Italiana, dal Comandante Michael Lopez-Alegria (USA, Axiom Space), da Alper Gezeravci (Turchia) e Marcus Wandt (Svezia).

Nei giorni scorsi il gruppo ha incontrato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso: la tappa torinese si inserisce infatti nel tour post-volo che l’equipaggio sta compiendo, dopo aver già toccato la Turchia e la Svezia, e prosegue con visite istituzionali, a centri industriali e conferenze nel mondo accademico. A Torino il gruppo ha in programma visite agli stabilimenti di Altec, Thales, Leonardo Aermacchi e Alenia. Il gruppo è accompagnato, nella tappa torinese, anche da Marco Berry, fondatore e direttore dello Space festival, un appuntamento divulgativo dedicato allo spazio giunto alla sua seconda edizione.

«Ospitare al Grattacielo Piemonte questa delegazione è l’occasione per valorizzare l’importante contributo della nostra regione all’industria spaziale italiana – ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – che ha in questo territorio una filiera solida, fatta di eccellenze ingegneristiche e produttive in grande crescita. All’interno del settore aerospaziale, che rappresenta un giro d’affari di oltre 8 miliardi e 35 mila posti di lavoro in Piemonte, il settore spazio sta seguendo un positivo trend di crescita con circa 2 mila addetti e un miliardo di fatturato. E’ un settore nel quale il Piemonte intende continuare a investire, come dimostrano gli investimenti in corso sulla Città dell’Aerospazio di Torino. Il Piemonte promuove la prossima missione Axiom alla quale speriamo possano aderire molte aziende della nostra regione per le opportunità che questa missione rappresenta non solo sul fronte dello spazio, ma soprattutto sul quello degli esperimenti in microgravità che rappresentano una grande occasione per settori produttivi e di ricerca».

«Nella settimana che ci porta allo IAC (international Austronautical Congress) di Milano con oltre 30 imprese presenti a un evento dedicato a un comparto che sta diventando un traino dell’economia piemontese – commenta l’assessore alle attività produttive Andrea Tronzano - ricevere gli uomini che abbattono i limiti e fanno scoprire grazie alla tecnologia e al loro coraggio nuove frontiere è decisamente un bel messaggio. Torino e il Piemonte credono sempre più nell’aerospazio come modello di impresa».