Ivrea, un uomo spara in strada dopo un diverbio: la vittima ferita al petto

Un uomo è stato ferito al petto con un colpo d'arma da fuoco questa mattina a Banchette, vicino a Ivrea, in via Roma angolo via Samone, poco prima delle 9. A sparare è stato un quasi trentenne di origine marocchina, con cui la vittima pare avesse appena avuto un alterco per futili motivi.

L'autore del folle gesto, classe 1996, già noto alle forze dell'ordine, è stato presto identificato, individuato e, dopo un breve tentativo di fuga di corsa, fermato dai carabinieri e arrestato.

l ferito, 32enne anche lui di origine marocchina, pur colpito al petto, è stato per fortuna preso in maniera non grave; ricoverato all’ospedale di Ivrea, non versa in pericolo di vita.