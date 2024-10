Sabato 12 ottobre alle 21 al Teatro di Casa BIT

Primo appuntamento nell’ambito del progetto di rigenerazione culturale nei quartieri delle Circoscrizioni 2, 3, 4 e 5 attraverso la produzione e programmazione di spettacoli e interventi artistici in luoghi di incontro.

Nell’ambito della rassegna “Il Cuore del Teatro” a cura di Compagnia BIT sostenuta dal bando ‘Circoscrizioni, che spettacolo… dal vivo! 2024’ sabato 12 ottobre alle 21 presso il Teatro di Casa BIT (Via San Donato 92 a Torino) va in scena il primo appuntamento della stagione che vede protagonista la compagnia Storie di Piazza in “Malamore, ma l’amore no”.

Malamore, ma l’amore no (ma l’amore no) è uno spettacolo dedicato al poeta, filosofo, scrittore, saggista, regista teatrale Guido Ceronetti nel quale poesia, prosa, musica e teatro di figura si fondono dando vita ad un divertissement in stile teatro di strada, genere particolarmente amato e praticato dallo stesso Ceronetti.

Lo spettacolo raccoglie, in un recital dal vivo, le suggestioni canore, culturali ed emozionali della prima metà del secolo scorso mettendo in scena, oltre alle canzoni che hanno alimentato la giovinezza e la fantasia del Maestro, alcune ballate, diverse poesie e racconti tratti dal vasto repertorio dei suoi scritti.

Ne sono interpreti tre donne dall’aspetto polveroso e retrò, teatranti di strada che irrompono sulla scena cariche di bagagli, scatole, ombrelli e cappelli, spingendo un organetto carico anch’esso, come un carretto.

Lolita, reinterpretazione di Lola, l’organo di Barberia tanto caro a Ceronetti, è fulcro dello spettacolo. Un po’ organetto, un po’ teatrino di marionette, con piccoli colpi di scena offrirà via via alle attrici vari spunti sonori, figurativi e narrativi per rappresentare il mondo surreale, poetico, onirico e grottesco del Maestro Ceronetti.

Ingresso Intero € 12,00; ridotto (under 35) € 10,00. Prenotazioni al numero 328/4640092 (anche whattsapp) o scrivendo a ilcuoredelteatro@gmail.com.

Con Noemi Garbo, Oriana Minnicino, Luisa Trompetto

di Guido Ceronetti

regia Manuela Tamietti

scene, costumi e marionette Laura Rossi

musiche di Raffaele Antoniotti