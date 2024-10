A Chieri, ripartono i concerti alla “Nave dei Folli”: primo appuntamento con the PoliVe

Dopo la pausa estiva, riprendono i concerti alla “Nave dei Folli” di Chieri (strada della Rezza, 87): dal rock, al blues, passando per raffinati tributi ai grandi della storia della musica, si prevedono appuntamenti fino al 19 dicembre.

I primi a salire sul palco, giovedì 24 ottobre, saranno i “SIRO”, che nascono come tributo a Steve Vai, ma in duo non disdegnano le incursioni verso altri due grandi chitarristi centrali nella formazione del leader della band Mark Bonifati. Con la chitarra ritmica di Lorenzo Cuntò, la versione in duo ripropone dunque un grande tributo alla chitarra spaziando tra la fusion di Steve Vai, il flamenco di Paco De Lucia e il gipsy jazz di Django Reinhardt.

Giovedì 31 ottobre tocca ai the PoliVe, band che nasce nel 2022 dall'idea del chitarrista Mark Bonifati non come un tributo, ma come un viaggio attraverso la musica live dei Police e di Sting, con particolare riferimento al Réunion tour del 2007. La freschezza di Leyla Cafiso, cantante formatasi proprio su Sting, l'energia di Gianluca Incrocci alla batteria e la profonda conoscenza della band del bassista Matteo De Laurentis vi accompagnerà in questo viaggio carico di energia, emozioni e irriverenza.