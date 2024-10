OGR Club riapre le porte al pubblico con il live di Motta

Il 28 ottobre, OGR Club riapre le sue porte al pubblico con un live imperdibile: a distanza di due anni dalla sua ultima esibizione alle OGR Torino, Motta torna sul palco delle ex-Officine per la data zero del tour a supporto del suo ultimo album SUONA! VOL 1, uscito proprio oggi.



Con lui una band d’eccezione: alla batteria Cesare Petulicchio, alle chitarre Giorgio Maria Condemi (co-produttore del disco con Motta e Petulicchio) e al basso Roberta Sammarelli.



In occasione di OGR Club Motta presenterà il suo ultimo esperimento musicale per la prima volta: un progetto libero, psichedelico, dall’attitudine punk. Tratti stilistici che rivivranno, come di consueto, nell’esibizione live fatta di suoni distorti e generi che si intrecciano, dando vita a un’esperienza potente e irripetibile, arricchita dalla cornice d'eccezione del Duomo delle OGR Torino.



Un’occasione unica per ascoltare dal vivo il cantautore e compositore in questa nuova fase artistica, segnata proprio dall’uscita di SUONA! VOL. 1: un esperimento la cui particolarità è quella di riportare la musica live in uno studio di registrazione e non il contrario. Dare vita a un album che suona come se fossimo a un live.

Per rendere possibile tutto questo, l’artista ha chiamato con sé alcuni dei migliori musicisti della scena alternativa italiana e internazionale: Roberta Sammarelli, Cesare Petulicchio, Giorgio Maria Condemi, Kazu Makino, Teho Teardo e Maria Chiara Argirò.