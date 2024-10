Torino la città con più animali domestici, 9 persone su 10 li considerano veri e propri membri della famiglia

Torino è la città italiana con più animali domestici (il 66% ne ha almeno uno) e con il più alto numero di cani (46%). È quanto emerge da una ricerca di Changes Unipol elaborata da Ipsos, sul rapporto tra italiani e animali domestici.

I torinesi spendono mediamente 63 euro al mese per le spese non veterinarie per i propri animali, ma Torino è fra le città in cui si riesce meglio a prendersi cura dei propri animali contenendo le spese al minimo (seconda solo a Firenze), con il 40% che spende meno di 50 euro e solo il 12% più di 100. La spesa annua per la salute dell’animale si attesta sui 161 euro di media.

La compagnia e la felicità che portano

Fra i principali vantaggi dell’avere un animale in casa i torinesi sottolineano la compagnia (57%), la gioia e felicità che portano (54%) e la loro capacità di migliorare la salute mentale (32%). Fra gli svantaggi, la breve longevità (25%), il trovare qualcuno che badi loro in caso di assenza (26%), le spese necessarie per prendersene cura (23%) e il tempo da dedicare loro (23%).

Animali trattati (quasi) come un figlio