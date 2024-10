Il Piatto del Festival 2025: un lancio esplosivo al TTG di Rimini inaugura gli eventi della settimana del Festival di Sanremo

Il Piatto del Festival è un progetto di comunicazione enogastronomica e culturale con finalità turistica che nasce dal Gruppo Editoriale More News e dalla CNA Imperia. Il cuore dell’iniziativa è creare un format che possa essere riproposto in ogni località che ospiti un Festival di carattere Nazionale o Internazionale, valorizzando quella parte tanto richiesta del Made in Italy che sono i nostri prodotti tipici e di conseguenza la nostra cucina, per diventare un ulteriore canale di comunicazione del Festival in oggetto, nonché un momento culturale con chiara finalità turistica.

Il Festival di Sanremo è il primo dei progetti attivi con la Settimana Enogastronomica del Festival di Sanremo che coinvolgerà ristoratori italiani ed esteri in un connubio di tavola, turismo e musica.

L’edizione 2025 è stata lanciata al TTG di Rimini, evento principale del turismo nazionale ed internazionale presentando la collaborazione della Fondazione Casa Artusi e dell’Associazione della Lavanda della Riviera dei Fiori.

Per l’edizione 2025 che si svolgerà nella settimana del Festival di Sanremo, vi saranno già due piatti in carta: il “Risotto Sanremo, con Gambero Rosso e fiori di Nasturzio” firmato dal noto Chef Enrico Derflinger - Presidente Euro-Toques International, insieme al vice presidente Filippo Sinisgalli ed il dessert "Nel giardino dei fiori di Sanremo" dello chef stellato Paolo Griffa del Caffè Nazionale di Aosta.



La creazione del ‘secondo’ spetterà quest’anno a Casa Artusi, prestigiosa istituzione enogastronomica e culturale che aderisce al progetto e proporrà un piatto con lavanda angustifoglia IMPERIA dell’Associazione Produttori della Riviera dei Fiori



Enrico Anghilante, editore di More News:

"Con il Piatto del Festival 2025 vogliamo creare un'esperienza culinaria unica, legata ai territori e ai loro prodotti, per arricchire l'offerta turistica durante gli eventi più importanti. Grazie alla partnership con CNA Imperia, abbiamo creato un format innovativo che unisce gastronomia, cultura e turismo, offrendo ai visitatori un'esperienza indimenticabile. Il Piatto del Festival 2025 è un'iniziativa ambiziosa, giunta alla sua seconda edizione, che mira a promuovere il Made in Italy e valorizzare le eccellenze del nostro territorio. Per l’edizione 2025 che si svolgerà nella settimana del Festival di Sanremo, vi saranno già due piatti in carta. Per la creazione del ‘secondo’ spetterà quest’anno a Casa Artusi, che promette di sorprendere con un abbinamento inedito tra i sapori della tradizione e le note aromatiche della lavanda".

Chiara Galbiati, Direttore generale Fondazione Casa Artusi:

"Siamo entusiasti di collaborare a questo progetto. Casa Artusi, grazie alla collaborazione con la rete diplomatica italiana è impegnata ogni giorno nell’importante missione di diffondere in tutto il mondo il valore della cultura gastronomica del nostro paese candidata patrimonio immateriale Unesco e a far conoscere il lascito di Pellegrino Artusi. Partecipare a questa iniziativa è per noi un onore”.



Cesare Bollani, Associazione produttori della Lavanda Riviera dei Fiori:

"Grazie al lavoro di Franco Stalla, creatore di questa varietà, abbiamo ottenuto una lavanda aromatica di altissima qualità, la lavanda “IMPERIA” da imperiale, priva di canfora e con una percentuale di linalolo superiore al 60% che le conferisce l'intenso aroma caratteristico. Partecipare a questo progetto è per noi un modo per valorizzare il lavoro dei produttori e promuovere le eccellenze del nostro territorio".

Graziano Poretti vice presidente CNA Imperia:

"La CNA Imperia è orgogliosa di essere parte di questo progetto e di aver contribuito a creare un'iniziativa di grande valore che valorizza le eccellenze del nostro territorio. Ringraziamo Casa Artusi e l'Associazione produttori della Lavanda Riviera dei Fiori per aver reso possibile questa collaborazione. Siamo convinti che questo progetto possa diventare un punto di riferimento per la promozione del territorio”.