A Bairo, arriva il Book and Wine for dogs: degustazione di vini e incontro con l’autore, ma i proventi sono devoluti al canile di Caluso

Sabato 19 ottobre dalle ore 19.30 la Cantina 366 di via Agliè 6 a Bairo organizza “Book and Wine for dogs”, degustazione di vini con abbinamento gastronomico e incontro con l’autore con intento benefico: i proventi della serata saranno infatti devoluti al canile di Caluso.



Protagonista della serata, insieme ai vini scelti dalla Cantina 366, abbinati a piatti del territorio e della tradizione, sarà Manuel Bova: giunto a inaspettata notorietà durante la pandemia, con “I miei nonni sono fidanzati”, il giovane scrittore genovese, è nato nel 1983, è diventato un vero e proprio fenomeno social; in seguito, Bova ha pubblicato “Al mare non importa”, una storia divertente e profonda, nella quale una Genova affascinante e benevola fa da sfondo al percorso di Massimo verso una vita vissuta da protagonista e non più solo da spettatore interessato.



A Bairo Manuel Bova racconterà, dialogando con i partecipanti, il suo ultimo romanzo “Un millimetro di meraviglia”: tre personaggi legati dal filo rosso del destino, tre voci narranti distinte, tre vicende che si intrecciano prendono vita nei caruggi, in un romanzo fatto di contrasti: dolce e amaro, felicità e malinconia, fallimento e rinascita.